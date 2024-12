Nagy István: Agrártörténelmet írtunk - videó

„Agrártörténelmet írtunk” – fogalmazott Dr. Nagy István. „Sikerült egy olyan dokumentumot elfogadnunk, amely a gazdák támogatását biztosítja, ugyanakkor megőrzi a közös agrárpolitika legfontosabb alapelveit. Ez a két pillérű rendszer, amely területalapú támogatást és vidékfejlesztési pillért is tartalmaz, kulcsfontosságú a jövő szempontjából.”

A fenntarthatóság és versenyképesség egyensúlya



A miniszter elmondása szerint a dokumentum sikerének titka az volt, hogy sikerült megtalálni az egyensúlyi pontot a fenntarthatóság és a versenyképesség között. Az agráriumnak egyszerre kell versenyképesnek, fenntarthatónak, gazdaközpontúnak és válságállónak lennie.

„A hagyományainkat nem szabad feladnunk, hiszen minden hagyományunk a termőföldhöz köthető. Ha ezt elveszítjük, akkor a kulturánk alapjait veszítjük el” – hangsúlyozta.



Gazdatámogatás a jövőben



A beszélgetés során Breuer Péter műsorvezető arra is rákérdezett, hogy a gazdák számára biztosított támogatások fennmaradnak-e a jövőben. Dr. Nagy István kijelentette, hogy a 2020–27-es időszakban ezek a támogatások rögzítettek, és a most elfogadott dokumentum azt szavatolja, hogy 2027 után is biztosítva legyenek.

„Brüsszel veszélyes politikát folytat azzal, hogy az élelmezési biztonsággal játszik. Ezért kellett összefognunk a tagállamokkal, és olyan alapokat leraknunk, amelyek garantálják a gazdák jövőjét” – mondta.