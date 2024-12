Nehezen tűri az alattomos, liberális propagandát a világhírű művész

Zongoraművészként a legnagyobbak között van a világon, de Bogányi Gergelynek ez sem elég, ezért megálmodott és megépített társaival egy új zongorát, amivel sok (baloldali) támadásnak tette ki magát. A Századvég youtube-csatornáján a Kontextuson a Négyszemközt című műsorban beszélt arról is, hogyan reagál, ha külföldön Magyarországot szidják, mit szól a nyugat-európai LMBTQ-propagandához és arról is, hogy milyen volt csodagyerekként a Kádár-diktatúrában élni. A BESZÉLGETÉS EGY-EGY FONTOSABB RÉSZEI LEJJEBB, A SZÁMOKRA KATTINTVA KÜLÖN IS MEGNÉZHETŐK, MEGHALLGATHATÓK.

Vágólapra másolva!

A beszélgetés legérdekesebb epizódjai tehát az alábbi linkekre kattintva érhetők el: 00:00-01:42 Bevezetés 01:43-09:55 Az általa készített zongora 09:55-19:44 A csend lényege 19:45-32:15 A közönség 32:15-44:22 A hitéről és politikai értékeiről, az elviselhetetlen liberális propagandáról 44:22-49:10 Az orosz-ukrán háború 49:11-1:08:42 Saját újításai 1:08:43-1:20:00 A klasszikus zene helyzete a világban 1:20:00-1:29:43 "A csodagyerek" fiatalkora a kommunista diktatúra idején 1:29:44-1:36:35 Tanítás a vidéki zeneiskolában 1:36:36-1:45:43 Számvetés és önvizsgálat

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!