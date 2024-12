NEM-petíció: „Ne büntessék a magyarokat, amiért nem kérünk a migrációból!”

Mi a Nemzeti Ellenállás Mozgalom és milyen céllal jött létre?

Lényegében bajtársak vagyunk, akik – látva a brüsszeli törekvéseket, illetve Trump győzelmén felbátorodva – úgy döntöttek, elindítanak egy mozgalmat. A globalista elit nyíltan megtámadta a szuverenitásunk, és világossá tették, hogy bábkormányt akarnak létrehozni Magyarországon. Eljutottunk arra a szintre, ahol már nem elég, ha csak a nemzeti érzelmű politikusok szólalnak fel, a nép is nemet kell, hogy mondjon a brüsszeli beavatkozásra. A mozgalom nemzeti, mert a nemzet jövőjéért tesszük, amit teszünk, és ellenállás, mert Dávidként állunk ellen a globalista Góliátnak, amely kívülről akarja megmondani, kikkel éljünk együtt, hogyan neveljük a gyerekeinket, és ki vezesse az országunkat. Ha az amerikai nép győzelmet tudott aratni az elit fölött, nekünk miért ne sikerülne?



Mit fog csinálni a NEM?

Minden lehetséges eszközt felhasználva ellenállunk annak, hogy bárki lemondjon hazánk „pici szuverenitásáról”, és különféle akciókat hajtunk végre a célunk elérése érdekében. Ez utóbbinak része a most elindított petíciónk is. Bízunk benne, hogy felismerve a ránk leselkedő veszélyt, minél többen csatlakoznak hozzánk.



„Ne büntessék a magyarokat, amiért nem kérünk a migrációból!” Miért épp e témában indítják az első petíciót?

Mélyen megrázott minket a magdeburgi terrortámadás híre, az pedig egyenesen felháborító, hogy azért büntetik hazánkat, mert mi ebből nem kérünk. Magyarország a migrációs válság kezdete óta a határvédelem megerősítése és az illegális bevándorlás megállítása mellett foglalt állást, a migrációpárti vezetésű Európai Bizottság pedig 2015-ben és 2023-ban is kötelezettségszegési eljárást indított velünk szemben azért, mert ragaszkodtunk ezen álláspontunkhoz. Brüsszel végül magasabb fokozatba kapcsolta a nyomásgyakorlást, és – fittyet hányva a bírói függetlenség látszatára is – az Európai Unió Bírósága kétszázmillió eurós egyszeri, és egymillió eurós napi bírságot szabott ki Magyarországra, mert mi nem kérünk a migrációból és a terrorizmusból. De bármivel is próbálják ránk kényszeríteni, hogy fogadjunk be migránsokat, nemet kell mondanunk a zsarolásra, hiszen most ismét láthattuk, mi történik egy olyan országban, amely migránsok tömegeit engedi be a területére: öt halott, több száz sebesült, és egy újabb tönkretett karácsony. Öt ártatlan ember idén már nem ünnepelhetett a családjával, köztük egy kilencéves kisfiú sem. Ez egy olyan tragédia, ami Magyarországon sohasem következhet be! A terrortámadás apropót, a migráció veszélyei és a felsorolt előzmények pedig alapot teremtenek arra, hogy e témában indítsuk el az első petíciónkat.



Önnek személy szerint miért fontos, hogy Magyarország kitartson a migrációt ellenző álláspontja mellett, és miért tartja szükségesnek, hogy ez egy petíció formájában is megtörténjen?

Nagy családdal tervezek, és nem vagyok hajlandó még csak elképzelni sem azt az állapotot a hazámban, hogy a lányaimat ne engedhessem ki nyugodt szívvel az utcára. A magyar városokkal ellentétben, Berlinben, Brüsszelben és Párizsban erre már nincs lehetőség. Egy olyan nemzetnek, amelynek tagjai – a saját biztonságuk érdekében – nem élhetik meg békében a keresztény hitüket, nem élhetnek a tradícióiknak megfelelően, nincs jövője. Nekem viszont – és ugyanezt mondhatom el a NEM összes tagjáról – fontos, hogy az 1.100 éves államunk egy évezreddel később is itt legyen a Kárpát-medencében, Magyarország pedig megmaradjon magyar országnak. Mi idén is nyugodtan sétáltunk hazánk számos karácsonyi vásárában, vettünk részt istentiszteleten, és állítottunk kereszteket, büszkén vállalva a hitünket Európa egyik utolsó olyan országában, ahol még tényleg szabad a vallásgyakorlás. Teljesen érthető, hogy ezen privilégiumainkról a jövőben sem szeretnénk lemondani, és elfogadhatatlan, sőt rendkívül felháborít, hogy mindezért az Európai Unió Bírósága példátlan büntetést szabott ki hazánkkal szemben. A helyzet abszurditását fokozza, hogy még maga az Európai Bizottság sem kérte, hogy ilyen hatalmas összegben marasztaljanak el minket, de a bíróság sztahanovista módon túlteljesítette a globalista elit elvárásait, és hetvenszer nagyobb pénzbüntetést szabott ki a Brüsszel által javasoltnál. Tette mindezt a koronavírus-járvány, a szomszédunkban zajló háború, és az utóbbira adott hibás brüsszeli válaszok által előidézett nehéz gazdasági helyzetben, úgy, hogy közben a bizottság minden jogalap nélkül visszatartja a nekünk jogszerűen járó uniós forrásokat.



Miért tartják alkalmas eszköznek a petíciót a cél elérésére?

A NEM maga is azzal a céllal jött létre, hogy honfitársainkkal együtt vállt vállnak vetve küzdjünk a külföldi beavatkozás ellen. A mozgalom alapítóival mindannyian egyetértünk abban, hogy a nemzeti érdek képviseletét nem bízhatjuk kizárólag politikusainkra. A petíció eszköz a kezünkben, hogy minél több magyar ember hangja eljusson Brüsszelbe, jelen helyzetben pedig nem mulaszthatunk el egy ilyen lehetőséget. A közhatalom forrása a nép, így ha elég aláírást teszünk le Brüsszel asztalára, nem tehetik meg, hogy figyelmen kívül hagyják azokat. A népakarattal szemben cselekedni nem demokrácia, hanem diktatúra, és a lehető legtávolabb esik a Brüsszel által – legalábbis a szavak szintjén – oly sokra tartott jogállamiságtól.



Várhatunk bármilyen változást Brüsszel migrációs politikájában a magdeburgi események hatására?

Bármennyire is szeretnénk, a válasz az eddigi tapasztalatok alapján az, hogy nem. Számos terrortámadást hajtottak végre migrációs hátterű iszlamista támadók a 2015-ös migránsválság óta Európában: 130 ember halt meg 2015-ben a párizsi Bataclan-vérfürdőben, egy évvel rá Nizzában és Berlinben is egy tunéziai migráns hajtott kamionnal a tömegbe, 86, illetve 12 ember halálát okozva, szintén 2016-ban egy összehangolt brüsszeli terrortámadás következtében 32 fő veszítette életét, Barcelonában 2017-ben kettős terrortámadást hajtottak végre, amelyek során autóval hajtottak a tömegbe és 15 embert öltek meg. A sort még hosszasan lehetne folytatni. És hogy mi a közös esetekben az esetekben? Ártatlan emberek veszítették életüket migráns elkövetők miatt, a nyugati globalista elit pedig egyszer sem volt hajlandó változtatni a migrációs politikáján. Miközben Magdeburgban újabb európaiak estek áldozatul a bevándorlásnak, az Európai Néppárt, a szocialisták és a liberálisok új együttműködést írtak alá, amelyben kiállnak a tagállamok között a migránsok elosztása vonatkozásában kötelező szolidaritást előíró migrációs paktum maradéktalan végrehajtása mellett. Ursula von der Leyen és Manfred Weber pedig olyan bábkormányt állítanának hazánk élére, amelynek tagjai önként lemondanának a szuverenitásunkról, összhangba hoznák a határvédelmet az uniós joggal, és azt javasolják, hogy „fogadjunk be mindenkit”. Láthatjuk, hogy a globalista elit idáig nem volt hajlandó változtatni a migrációs politikáján, ahogy azon a gyakorlatán sem, hogy a vele egyet nem értőket zsarolással próbálják „jobb” belátásra bírni. Mivel más eszköz eddig nem működött, most az állampolgárok akaratát eljuttatva gyakorlunk nyomást Brüsszelre.



Mi történne, ha engednénk a nyomásnak a migráció és a határvédelem kapcsán?

Először is, mi, magyarok soha nem engedtük, hogy mások mondják meg, kikkel és hogyan éljünk: jöhetett török, Habsburg, szovjet, mindig megmutattuk, hogy egy „pici szuverenitásunkról” sem vagyunk hajlandóak lemondani, és ezt ugyanúgy meg fogjuk tenni Brüsszellel szemben is. A tét hatalmas: a szabadságunk és a biztonságunk múlik a megfelelő határvédelmen, és azon, hogy ellenálljunk a migráció ránk kényszerítésének. Az az ország, amely ilyen húsbavágó témákban enged a nyomásnak, elveszíti a szuverenitását, az identitását, a gyökértelenség pedig egyenes út a nemzethalálhoz. Magyarország ma a béke és biztonság szigete, ezt azonban egyetlen rossz döntés is megváltoztathatja. Nézzük a svédek vagy a franciák példáját, akik beengedték a migránsokat! Míg nálunk a százezer főre vetített szexuális erőszakok száma 2022-ben 6,06 volt, addig Svédországban 200,34, Franciaországban pedig 126,08. A mindenkori kormánynak tehát joga és kötelessége egyben, hogy megvédje hazánkat az illegális migrációtól. Egyrészt, mivel maga az Alaptörvény is kimondja, hogy az Európai Unió nem korlátozhatja Magyarország népességére vonatkozó elidegeníthetetlen rendelkezési jogát, valamint hazánk területére idegen népesség nem telepíthető be, másrészt, mert a kormánynak a saját nemzete érdekét kell szolgálnia, az pedig nem más, mint a saját identitásának és biztonságának megőrzése.



Mit várnak a petíciótól? Milyen eredményt hozhat?

A rövidtávú célunk, hogy Brüsszel álljon el ettől az abszurd büntetéstől, hosszabb távon pedig az, hogy hagyjon fel a jogi köntösbe bújtatott politikai nyomásgyakorlással. Ha ez sem vezet célra, az ismét bizonyítja, hogy Brüsszelben nem a tagállamok állampolgárainak érdekeit, hanem a globalista elit akaratát szolgálják.