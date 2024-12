Orbán Viktor: Tervek a 2025-ös békeévre - videó

A miniszterelnök bejelentett számos új beruházást, útépítést és útfelújítást 2025-ös évre.

Közölte:

Jövőre elkészül az M44-es gyorsforgalmi út autópálya csatlakozása Kecskemétnél.

Előkészítés alatt az M49-es első üteme és az M4-es új szakasza is.

Ma 10 négysávos gyorsforgalmi út eléri az országhatárt, ez 10 éven belül 19-re emelkedik majd.

Jövőre több, mint 300 beruházás indítunk, mintegy 8100 milliárd forint értékben.

Megkezdi a termelést a BMW és a CATL debreceni és a BYD szegedi gyára is.



Orbán Viktor emlékeztetett arra is, hogy elindul a Demján Sándor Program, amelynek keretében 1400 milliárd forintot adnak a magyar kis- és középvállalkozásoknak. Valamint 2600 milliárdot szánnak családtámogatásra is, tovább bejelentette, hogy növekedni fognak a bérek is.

A következő három évben soha nem látott minimálbér-emelés vár Magyarországra."

"Mindannyian léphetünk nem egyet, hanem akár kettőt is előre" - tette hozzá a kormányfő.