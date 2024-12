Orbán Viktor: Azt tűztük a zászlónkra, hogy a magyar vidéket vonzó hellyé tesszük – videó

Hangsúlyozta: a magyarok építkezni és fejlődni tudtak ennyi nehézség közepette is, hiszen szombaton adták át az M85-ös utolsó, a magyar határt elérő szakaszát, most pedig az 53-as főút elkerülő szakaszát, de ugyanígy fejlődött az elmúlt években Soltvadkert is, ahol megújult a Vadkerti-tó környéke, utak és kerékpárutak épültek, nemcsak a városon kívül, hanem a városon belül is. Orbán Viktor hangsúlyozta: 2025-ben fantasztikus éve lesz a magyar gazdaságnak, és azt kérte hallgatóságától, ezzel kapcsolatban "ne higgyenek a kishitűeknek, az örökké kételkedőknek és a notórius hőbörgőknek sem". Magyarország életképes és erős ország, amely megerősödve kerül ki a már három éve tartó háború árnyékából is - fogalmazott, hozzátéve, hogy a következő évben hatalmas gyárak kezdik meg a termelést, sok ezer új munkahely jön létre, a bérek emelkedni fognak, a családok támogatása pedig nő. "Magyarország mindig arra képes, amire mi képesnek tartjuk magunkat" - hangoztatta a miniszterelnök.