Orbán Viktor azonnali kérdésekre válaszol - élőben az Origón

Orbán Viktor Komjáthi Imrének (MSZP) azt válaszolta, hogy amíg háború lesz, addig az árak sem fognak lefelé menni. Minden pártot arra kért, hogy segítsék a magyar kormányt, hogy a békében közre tudjon működni. Orbán Viktor szólt arról is, hogy kipróbálták az ártstopokat a drágulás ellen, míg a másik megoldás a béremelések folytatása. Elmondta, hogy a most megszületett bérmegállapodás révén jelentősen nőnek majd a keresetek a következő években. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy 2010-ben családtámogatásokra 960 milliárd forintot költött a kormány, míg most 3700 milliárd forintot. Mindezek mellett az oktatásra és az egészsgügyre költött források is jelentősen nőttek az elmúlt 14 évben.