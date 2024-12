Orbán Viktor javaslata több ezer életet mentene meg – videó

Menczer Tamás (Fidesz) kedden az Országgyűlésben elmondta, Orbán Viktor miniszterelnök békemissziójának és tárgyalásainak köszönhetően remek javaslat került az asztalra: a karácsonyi tűzszünet több ezer ember életét mentené meg, és Orbán Viktor javaslata volt az is, hogy karácsonykor kerüljön sor egy tömeges fogolycserére. A magyar miniszterelnök tárgyalt a pápával, beszélt a megválasztott amerikai elnökkel, az orosz és a török elnökkel, majd pedig Szijjártó Péter külügyminiszter ezen tárgyalásokról tájékoztatta az ukrán felet és jelezte, hogy a kommunikációs csatornák nyitva vannak Ukrajna irányába is - idézte fel.

Hozzátette: az orosz fél először azt mondta, megfontolja, majd azt jelezte, hogy támogatni tudja a tűzszüneti javaslatot, az ukrán fél azonban szokatlan stílusban és módon elutasította azt. Eközben a háborúpártiak Washingtonban és Brüsszelben is azon dolgoznak, hogy a helyzetet eszkalálják - jegyezte meg. Magyarországra kitérve kiemelte: nemcsak "Brüsszel régi emberei" háborúpártiak, de "Brüsszel új embere" is veszélybe sodorná Magyarországot. "Brüsszel Péter is képes és hajlandó bármikor veszélybe sodorni Magyarországot. Ezt már láthattuk a szír elnök magyarországi tartózkodásával kapcsolatos álhírnél is, ekkor is célponttá tette Magyarországot, és azt is tudjuk, hogy Manfred Weber csatlósa" - fogalmazott.