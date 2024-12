Orbán Viktor: Az európai választók nagy részét elárulták

Lomnici Zoltán szerint ha egy párt (pártcsalád) nem képviseli a választói akaratot, az a demokratikus intézményrendszer és az európai társadalom egészére nézve is destabilizáló hatással van. Rontja a demokratikus intézményekbe vetett bizalmat, növeli a politikai apátiát.

Az efféle politikai hozzáállás különösen akkor kritikus, ha az adott pártcsalád mindezt az alapértékeitől és fő programpontjaitól eltérően teszi, amint azt az egykoron konzervatív, mára azonban a baloldali elittel szövetséget kötő, progresszív értékek mellett felsorakozó néppárt esetében is tapasztalhatjuk

– fogalmazott a szakértő, és hozzátette, hogy a különböző politikai formációknak saját jól felfogott érdekükben is törekedniük kell arra, hogy szoros összhangban maradjanak a választói igényekkel és elvárásokkal. Ellentétes esetben ugyanis az a párt(család)/politikai oldal hitelességének csökkenéséhez és választói elégedetlenség növekedéséhez vezet. Ennek eredménye pedig már rövid távon is természetszerűleg a politikai támogatottság fokozatos gyengülése lesz, hiszen a választók más, hitelesebb alternatívák felé fognak fordulni. Ennek jelei már az Európai Parlament erőviszonyain és az egyes tagállamok választási eredményein keresztül is láthatóak – tette hozzá Lomnici Zoltán.



Jelentős változást hozhat az európai politikában, hogy Giorgia Meloni lemondása után Mateusz Morawiecki volt lengyel miniszterelnököt jelölte az Európai Konzervatívok és Reformerek pártcsalád (ECR) élére. Morawiecki pedig a minap úgy fogalmazott:

Nagyobb súlyt akarunk adni a tagállamoknak, és készen állunk a Patrióták Európáért pártcsaláddal való együttműködésre.

Mateusz Morawiecki személyében a nemzeti-konzervatív magyar kormány egyik legszorosabb szövetségese kerülhet az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) pártcsalád élére, aki közismert, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel, sőt Santiago Abascallal, a Patrióták Európáért közelmúltban megválasztott elnökével is kiváló viszonyt ápol – emlékeztetett Lomnici Zoltán.