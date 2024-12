Orbán Viktor: Maratoni EU-csúcs Brüsszelben. Este élőben jelentkezünk!

Orbán Viktor azt írja, hogy este élőben fog jelentkezni Brüsszelből az EU-csúcsról.

Ahogy az Origo korábban beszámolt róla, Orbán Viktor szerint létrejöhet egy még nagyobb szuverenista egység Brüsszelben, ugyanis a magyar kormányfő kedden tanácskozott Mateusz Morawiecki volt lengyel miniszterelnökkel. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy hatalmas sikerekkel záruló félév volt az elnökség. Orbán Viktor a Mandinernek is adott interjút, ebben többek között arról beszélt, hogy Brüsszel nem adja fel, továbbra is elkötelezett a magyar kormányváltás végrehajtása mellett.