Orbán Viktor: Négy sávon száguldunk tovább

Négy sávon száguldunk tovább. Átadtuk az M85-ös autóút legújabb szakaszát

- írta posztjához a miniszterelnök.

Amint arról korábban beszámoltuk, Orbán Viktor a soproni M85-ös autóút és a Bécsi domb alatti alagútpár átadóján elmondott beszédjét úgy kezdte:

Napra pontosan három éve találkoztunk utoljára, hogy megemlékezzünk a népszavazásról, amivel 1921-ben megmutatták, hogy mit jelent a nemzethez való hűség.

A miniszterelnök beszédében kiemelte:

2025-ben az a tervünk, hogy félretoljuk a háború felhőit az égről, és végre ismét kisüt a nap. Azt várjuk, azt reméljük, azért dolgozunk, hogy a 2025-ös év a magyar gazdaság számára egy fantasztikus év legyen

- jelentette ki, majd kifejtette: megkezdi a termelését többek között több nagy külföldi vállalat is, és elindul a Demján Sándor Program, amelynek keretében 1400 milliárd forintot kapnak a magyar kis és középvállalkozásoknak. Kitért arra is hogy 2600 milliárdot szán a kormány a családok támogatására, és nőni fognak a bérek is.