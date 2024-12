Orbán Viktor: Brüsszel Magdeburgot akar csinálni Magyarországból

Orbán Viktor: Bármikor előállhat egy olyan helyzet, hogy felpakoljuk a migránsokat egy buszra

Brüsszel Magdeburgot csinálna Magyarországból

A migráció miatt hazánk folyamatos támadások áll továbbra is, annak ellenére, hogy az egyre fokozódó európai fenyegetettség egyértelműen bebizonyította, hogy nekünk volt igazunk. Ezért zsarolnak minket most is, és azért akarnak megbüntetni, mert elvégeztük a feladatunkat és megvédtük a határainkat – emlékeztetett Orbán Viktor. A miniszterelnök kijelentette: bármikor előállhat egy olyan helyzet, hogy felpakoljuk a migránsokat egy buszra, és elvisszük őket Brüsszelbe.

Meg fogjuk magunkat védeni. Amikor terrorcselekmények bekövetkeznek, mindenki látja a migráció súlyát. Lehet, hogy a migrációs nyomás néha kisebb, de a történelmi fenyegetés sokkal nagyobb, mint máskor. A migráció kérdése továbbra is a legfontosabb, és a magdeburgi ügy nem német ügy, hanem Brüsszel Magdeburgot csinálna Magyarországból"

– jelentette ki. Az országra kirótt pénzbüntetés kapcsán pedig leszögezte: nem fogunk fizetni, be fogjuk perelni őket, és vissza akarjuk perelni az általuk elvett pénzt.

A forint helyzetét úgy értékelte a kormányfő, hogy a legfontosabb feladat, hogy olyan stabillá tegyék, amivel a világgazdasági változásokra élénken reagál. Szerinte a mostani kilengések természetellenesek. – A forint értékének megőrzése a jegybank törvényi feladata. Az eurózónához való csatlakozás lefojtja a gazdasági fejlődést, ezért a nemzeti valutát ne a csatlakozással akarjuk stabilizálni, vannak más eszközök is – mutatott rá.

A békemisszióval kapcsolatos kérdésre Orbán Viktor azt mondta:

alig várom, hogy valaki átvegye a stafétát, ismernünk kell a méretünket és jelentőségünket, és az ebből adódó hatásunkat."

"Megvan a nemzeti önbecsülésünk, tudjuk, hogy lecserélhetetlenek és nélkülözhetetlenek vagyunk, de Magyarország a békemisszióval messze az erején felül vállalt, többek között morális okok miatt. Jön az új amerikai elnök, és ő megy elöl" – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Önbecsülési kérdés a Vár helyrehozása

Orbán Viktor kérdésre elmondta, hogy a kommunisták direkt szerényítették a budai Várat. Hosszú évekbe fog telni az újjáépítés, de ez egyben önbecsülési kérdés - tette hozzá. A Pénzügyminisztérium korábbi épületét felújították, de a mostani döntés alapján a Belügyminisztérium költözik majd oda. A volt BM épületét adott esetben a HM veheti át – mondta. Minden évben 60 milliárd forintot fizet a kormány ingatlanbérlésre – ismertette a kormányfő.

Mindez teljesen egészségtelen, és az a helyes, ha minden állami intézmény saját épületbe kerül."

A kormányfő szerint most ez történik – tette hozzá. 2027-re zárulhat le ez az átalakítás.

Orbán Viktor megismételte, hogy bőven elégedett lenne azzal, ha 2026-ban 15 százalékponttal előzné meg a második helyen álló pártot. A kormányfő arról is beszélt, hogy már 1990-ben várható volt, hogy jelentős vagyoni különbségek lesznek az országban a kapitalista rend bevezetésére. Üzleti ügyekkel a miniszterelnöknek nem szabad foglalkoznia, de a mértéktartás fontos dolog – tette hozzá.

Ukrajna belépése az unióba agyonvágná a magyar agráriumot

Magyarország mezőgazdasága 20 millió ember élelmezésére elegendő, persze vannak szektorok, amik importálnak, míg mások exportálnak."

Orbán Viktor szerint a magyar mezőgazdaság teljesítménye minden szempontól fontos, és az egész világnak is. Ukrajna belépése az unióba agyonvágná a magyar agráriumot, és Franciaországban is be lehetne zárni a boltot – mondta egy másik kérdésre. Ennek a helyzetnek a kezelése hosszú tárgyalásokat igényel – mondta.