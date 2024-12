Orbán Viktor: Legalább karácsonykor ne haljon meg senki a frontvonalon

A miniszterelnök elmondta, számára a hét legfontosabb és legfájóbb eseménye a szíriai helyzet volt. Mint jelezte, a szíriai polgárháború hatásai Nyugat-Európában is voltak, amikor a migránsokkal terroristák érkeztek meg a kontinensre.

Magyarországot bele akarták keverni egy tűzforró konfliktusba, amivel célponttá akarták tenni hazánkat"

– szögezte le Orbán Viktor. Leszögezte: tudni kell, hogy kik terjesztettek álhírt arról, hogy Bassár Al-Aszad Magyarországra érkezett. Szerinte vannak civilizációs normák, amiket nem lehet átlépni. Úgy véli, hogy

nem véletlenül történt az álhírterjesztés, továbbá nehéz kérdés, hogy kik állnak az ügy mögött, ezeket pedig a titkosszolgálatoknak kell felderíteniük.

Békeköltségvetés 2025-re

A költségvetés kapcsán a kormányfő elmondta, hogy Európa gazdaságának minden baja a háborúból ered. Jelezte, az utóbbi hónapok változásai miatt nagy valószínűséggel békeköltségvetést érdemes elfogadni 2025-re. Mint mondta,

a magyar családok számára a legfontosabb, hogy elindulhatnak felfelé, 2025 pedig egy fantasztikus év lesz."

Ha a háborús zivatar eltűnik a fejünk felől, rögtön megváltozik az életünk, kisüt a nap. Úgy fogjuk látni, hogy érdemes vállalkoznunk, kockázatot vállalnunk, erre a pszichológiai tényre épít a költségvetés"

– tájékoztatott Orbán Viktor. Mint mondta, a családok megindulhatnak felfelé, a vártnál nagyobb ütemben. Az elmúlt évtizedek legnagyobb európai béremelése jön, a minimálbér-emelés a többi bérre is kihatással van. Korábban az egészségügyben emeltek, a pedagógusoknál is megtörtént ez, valamint a vízügyeseknél és a bíróknál is sikerült megegyezni. Van még néhány hely, ahol méltatlan állapotok vannak, ezeket fel fogják számolni.