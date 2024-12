Orbán Viktor: Nincs más választásunk, minthogy Brüsszel ellenzékeként dolgozzunk

A liberálisok, a szocialisták és a néppárt megállapodott, amivel létrejött a brüsszeli kormány, aminek mi az ellenzéke vagyunk, ez a brüsszeli kormánykoalíció a gyermekvédelem, a migráció, a gazdaság, és a háború kérdésében is ránk akarja erőltetni a véleményét – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió, Jó reggelt, Magyarország! - című műsorában pénteken. A kormányfő arról is beszélt, hogy Amerika nélkül ma nem lenne háború Ukrajnában. Orbán Viktor a vatikáni látogatását értékelve kiemelte, a vatikáni diplomácia középpontjában a háború és a béke kérdése áll, valamint elmondta, Magyarország továbbra is számíthat a katolikus egyházra. A miniszterelnök Magyar Péterrel kapcsolatban elmondta, Menczer Tamás jól tette, amit tett, a hőbörgőkkel csak a saját nyelvükön lehet beszélni.

A háború árnyékában élünk és úgy látom, hogy a vatikáni diplomácia középpontjában a háború és a béke kérdése áll, úgyhogy jó helyre mentem megerősítésért – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának adott interjúban, annak kapcsán, hogy a héten Ferenc pápával találkozott. A miniszterelnök elmondta, hogy a Vatikánban tárgyalás folyt nemzetközi ügyekről, valamint a hazánkkal való kapcsolatról. Minden olyan ügyben, amiben a katolikus egyház segítséget tud nyújtani, számíthatunk rájuk és a Vatikánra – tette hozzá. „Amerika nélkül ez a háború nem lenne” Orbán Viktor elmondta, ritka helyzet van, mert két amerikai elnök van, és Amerika szerepe a szomszédunkban zajló orosz-ukrán háborúban megkerülhetetlen. – Ebben a háborúban Amerika az egyik főszereplő, nélkülük ez a háború nem lenne – jelentette ki, hozzátéve: amerikai támogatás nélkül Ukrajna nem tudna ellenállást kifejteni. Amikor Amerikáról gondolkodunk, úgy kell róluk gondolkodni, mint akik nélkülözhetetlen szerepet játszanak az európai rendszerben – vázolta a miniszterelnök a helyzetet. Mint mondta, ha itt hagynának bennünket, abban a pillanatban itt egy biztonsági vákuum jönne létre." A kormányfő jelezte, ha vége lesz a háborúnak, akkor rendezni kell Európa biztonsági helyzetét. Mint mondta, ez bonyolult és hosszú tárgyalássorozat lesz, most a tűzszünetre kell összpontosítanunk. A miniszterelnök szerint az egyik amerikai elnök, azaz Donald Trump békepárti, míg a másik, most hivatalban levő amerikai elnök fokozni akarja a háború mértékét, fokozni akarja a támogatásokat. Orbán Viktor szerint az, hogy az amerikai külügyminiszter megüzeni, hogy vigyék lejjebb Ukrajnában a sorozás korhatárát, vagyis hogy még több fiatal haljon meg a fronton, jól jelzi, hogy már éppen ideje volt, hogy bekövetkezzen a változás." A miniszterelnök szerint rossz döntést hoztak az ukránok, amikor angolszász nyomásra nem kötöttek békét az oroszokkal 2022-ben. Jönnek a Patrióták Budapestre, alakul az új többség A miniszterelnök a migráció ügyéről elmondta, hogy az olasz miniszterelnökkel is tárgyalt, ugyanis egy malomban őröl az olasz és a magyar kormány, amelyek elleneznek mindenfajta migrációt, a brüsszeli politikát pedig meg akarják választani. A liberálisok, a szocialisták és a néppárt megállapodott, amivel létrejött a brüsszeli kormány, aminek mi az ellenzéke vagyunk. Ez a brüsszeli kormánykoalíció a gyermekvédelem, a migráció, a gazdaság, és a háború kérdésében is ránk akarja erőltetni a véleményét – fogalmazott Orbán Viktor.

Felhívta a figyelmet, hogy a Patrióták EP-frakciója most Budapesten ülésezik. Ha a patriótákat és az európai konzervatívok egyben nézem, akkor az már a második legnagyobb tömörülés az EP-ben – ismertette a kormányfő, aki szerint belátható időn belül a legnagyobb frakciójuk lehet, és többségbe kerülhetnek majd mivel egyre többen csalódhatnak a brüsszeli paktumban, és egyre több képviselő nyergel majd át hozzájuk. Ursula von der Leyen és Manfred Weber ellenségként tekint Magyarországra és kormányváltást akarnak. Kijelölték, hogy a Tisza Pártot akarják kormányon látni – tette hozzá. Mint mondta, a Tisza Párt egy lesöprő, agresszív stílust választott, ami számára ellenszenves, de biztosan sokak számára imponáló. A politikában a szóvivők feladata a rém kellemetlen, agresszív politika leállítása – utalt Orbán Viktor arra, hogy a héten Menczer Tamással, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatójával keveredett vitába Magyar Péter. Orbán Viktor: Ezt nem fogom megszavazni! Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Franciaországban és Németországban kormányzati válság van, de az előbbi államban legalább van egy főhatalmú elnök. A kormányfő az uniós pénzekről azt mondta, hogy rendelkezésünkre áll 12,5 milliárd euró, és ennek a forrásnak bevonása nem csak a kormányon múlik. Ezen felül is jár nekünk pénz, és azt is meg fogjuk kapni, mert megkezdődtek a tárgyalások a 2027 utáni időszakról. Az utóbbi elfogadásához egyhangúság kell, és ha nem kapjuk meg az eddig forrásokat, akkor azt nem fogjuk megszavazni." Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Brüsszelnek meg kell változtatnia a gazdaságpolitikáját, ezért hozták létre a versenyképességi paktumot, és ez nem Magyarország dolga lesz. Rá kell szorítani a brüsszeli kormányt, hogy változtassa meg a gazdaságpolitikáját." Nagy a baj Németországban Nagy gondban vannak a német gazdasági szereplők, és emiatt a legfőbb cél, hogy magyar gyárakat ne zárjanak be - mondta Orbán Viktor. Minden érdekünk, hogy ezeket mentsük meg függetlenül attól, hogy Németországban nagy gondban vannak a vállalkozások - tette hozzá. Ha ügyesen manőverez Magyarország, és megtaláljuk a gazdasági semlegesség útját, akkor az kedvező lehet." A Demján Sándor-Tervről azt mondta, hogy 900 ezer kkv van Magyarországon, és a dolgozók kétharmada ott helyezkedett el. Az új program ennek a szektornak a fejlesztésére összpontosít. Ennek a programnak a levezénylése az MKIK hatáskörébe tartozik, a gazdasági élet ezt maga rendezi le - tette hozzá.

Az RMDSZ sikere a magyarországi magyarokat is megerősíti, most Romániában egy veszélyes helyzet jött létre, és a magyar közösség ezt a veszélyt felismerte - mondta Orbán Viktor. Próbálunk egy baráti viszonyt kiépíteni a román kormánnyal, és a mostani uniós elnökség alatt sikerült elérni, hogy Románia a schengeni övezet része lett - tette hozzá. Mindenkivel megegyeztünk, reméljük végső pont kerül erre. Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió stúdiójában (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

