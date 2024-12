Orbán Viktor rádióinterjúja percről percre

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Franciaországban és Németországban kormányzati válság van, de az előbbi államban legalább van egy főhatalmú elnök. A kormányfő az uniós pénzekről azt mondta, hogy rendelkezésünkre áll 12,5 milliárd euró, és ennek a forrásnak bevonása nem csak a kormányon múlik. Ezen felül is jár nekünk pénz, és azt is meg fogjuk kapni, mert megkezdődtek a tárgyalások a 2027 utáni időszakról.

Az utóbbi elfogadásához egyhangúság kell, és ha nem kapjuk meg az eddig forrásokat, akkor azt nem fogjuk megszavazni."