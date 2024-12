A miniszterelnök korábban többször is beszélt róla, hogy, Magyarország érdekelt abban, hogy Románia is a schengeni övezet tagja legyen. Ez most megtörtént.

Január 1-től Románia a schengeni térség teljes jogú tagja. Sorompókat a magasba!

- írta a miniszterelnök a bejegyzéshez.