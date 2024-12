Kihúzták az ötös lottót

Az eheti nyerőszámok a következők: 19 (tizenkilenc), 34 (harmincnégy), 49 (negyvenkilenc), 51 (ötvenegy), 81 (nyolcvanegy). Joker: 708296.

5 találatos szelvény nem volt Magyarországon immár 9 sorsolás óta. A következő héten várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 2,14 milliárd Ft.

Képünk illusztráció!

Fotó: Máté Krisztián MK/MW bulvár

Amint arról tegnap írtunk, egy férfi miután megnyerte Nagy-Britannia történelmének egyik legnagyobb lottónyereményét, minden álmát valóra váltotta. Megérezte, övé lesz a főnyeremény, mégsem hitt neki senki. Azonban mindennek van egy árnyoldala is, a férfi ugyanis hamar megunta a milliomos életét.

Egy másik lottónyertes is az álmainak él, miután több, mint 4 milliárd forintot nyert Angliában a lottón. A 72 éves Terri Pichton-Clark most álmai táncruhájában tangózik a Blackpool Towe báltermében. Az idős nő korábban is tehetséges táncos volt, egy időre azonban anyagi okok miatt le kellett mondania szenvedélyéről, ma már azonban semmi akadálya annak, hogy folytassa.

Hihetetlenül szerencsésnek érzi magát, és azt vallja, sosem késő elkezdeni vagy folytatni valamit. Ahogyan fogalmazott, úgy érzi, mintha kétszer nyerte volna meg a lottót, ugyanis minden vágya az volt, hogy egy nap itt táncolhasson, ráadásul végre megvehette álmai táncruháit, amire mindig is vágyott, de sosem volt rá pénze.