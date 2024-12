Perlaky-Papp József: Menczer Tamás kiállása mindazok számára elégtétel lehet, akiket zaklatott a digitális felületeken valamelyik “tiszás”

2025-ben hogyan változhat Magyarországon a politikai kommunikáció eszközrendszere?

A digitális világ továbbra is adja a házi feladatot a politikai kommunikáció számára. A jövő évben is a Facebook marad a legfontosabb közösségi felület, de felzárkózik mellé a YouTube a hosszabb, részletesebb történetmesélés miatt. Ott lesz a TikTok is, ahol rövidebb, pörgősebb, velősebb, akár könnyedebb megfogalmazásra van szükség. Tehát a kihívás adott a következő időszakra. A hagyományos médiumok jelentősége tovább fog gyengülni, de a legnagyobb, így a politika számára legfontosabb választói rétegnél - a nyugdíjasoknál - a televízió és a nyomtatott anyagok továbbra is megkerülhetetlenek lesznek. Nincs egyeduralkodó kommunikációs eszköz, érdemes jó mixben gondolkodni a kommunikációs szakembereknek.

Van olyan jelentős hatású kommunikációs technológiai újdonság, amihez sürgősen hozzá kell szoknia a magyar társadalomnak?

Egyre nyomasztóbb kihívása a politikai kommunikációnak az AI, azon belül is a deep fake tartalmak lehetséges előretörése. Meggyőződésem, hogy a magyar választó nincs felkészülve ezeknek a technológiáknak a befogadására, értelmezésére. Nagy kérdés ki milyen helyzetben és kontextusban alkalmazza először. Képes-e ezzel előnyhöz jutni vagy csúnyán visszaüt majd a próbálkozása. A TikTokon ez már hétköznapi valóság, hiszen a civil influenszerek egyre gyakrabban használják saját értelmezésük kifejezésére, a legtöbbször még csak szórakoztatásra. Az már most is látható, hogy a szembesítő tartalmak hatásosságát csökkentheti, hiszen az AI a valóság pozícióit elgyengíti, így könnyen megrendül a bizalom az információ iránt. Ez adott esetben egy botránykommunikáció élét is teljesen elveheti. Mindemellett pedig egy nem valóságos tartalom is nagyot mehet, ha azt valaki képes jó ütemérzékkel, hihető értelmezés mellett elindítani.