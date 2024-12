Míg a józsefvárosiak elégedetlensége növekszik, addig Pikó András fizetése botrányosan gyarapszik

A Magyar Nemzet számolt be a HírnyolcExtra értesüléséről, mely szerint a VIII. kerületi baloldali többségű képviselő-testület megszavazta a polgármester és az alpolgármesterek fizetésének száz százalékkal való emelését.

Pikó András december 1-től 3 444 975 forintot visz haza havonta, három helyettese - Sátly Balázs, Rádai Dániel és Udvarhelyi Tessza – összesen 9 467 394 forintot kap egy hónapban.

Emellett pedig közel 30 emberrel fog kibővülni Pikó hivatala.

Pikó András, Józsefváros polgármestere

Közölték továbbá azt is, hogy a bérnövekedésüket a józsefvárosiak fizetik mg, hiszen a testületi ülésen döntöttek arról, hogy megemelik a lakosok kárára a helyi adókat és az önkormányzati lakások bérleti díját is.

A lap szerint ezzel összesen 35 százalékkal kell többet fizetniük a józsefvárosi önkormányzati lakásban élőknek, mely összeg 2027-től évente fognak megemelni. Érdekesség, hogy semmi sem indokolja a sarc bevezetését, hiszen a polgármester hatalmas összeggel, mégpedig 49 milliárd forinttal gazdálkodhat.

Nem ez az első olyan döntése Pikó Andrásnak, amely felbőszítette a kerületben lakókat

Amikor 2019-ben elfoglalhatta a polgármesteri széket, azonnal kibővítette a bizottságok számát, amely az egész ciklust tekintve 150 millió forint plusz költséget jelentett. A döntés annak fényében is nagyon érdekes, hogy az ellenzék akkor is azzal kampányolt, hogy "minta demokráciát" hoznak létre, jó gazdái lesznek Józsefvárosnak, és megmutatják, hogyan is kell visszafogottan gazdálkodni.

Ám ez az ordas nagy hazugság akkor lepleződött le, amikor az ígértekkel ellentétben Pikó mégsem BKV-val és biciklivel járt be dolgozni, hanem szolgálati autóval melyről videófelvétel is készült. De az első intézkedései között tartozott az is, hogy miközben a 13. havi juttatást, mind a szociális, mind az egészségügyi dolgozóknak megszüntette, ezzel párhuzamosan a saját fizetése mégis meg tudott emelkedni közel egymillióra. Ezzel mintegy 700 embertől - köztük bölcsődei nevelőktől, óvónőktől, szociális és egészségügyi dolgozóktól - vesz el egyhavi bért, pedig Józsefváros a kormánypártok vezetése alatt 2013 óta mindig előteremtette az év végi juttatás fedezetét, évente csaknem 140 millió forintot. Megfigyelhető, hogy hasonló nagyságú összeggel emelte meg, mégpedig 150 millió forinttal a bizottságok számait a kerületben....