Pottyondy Edinának is olyan rossz Magyarországon, hogy megduplázta a bevételeit!

Pottyondy Edina a baloldali mainstream egyik humoristája. Egyik videójában még a migránsokért aggódik, míg a másikban már a legálisan Európa és Magyarországra érkező vendégmunkásokat szidja. Ugyanez a helyez a magyarországi cigánysággal is. Néha azon kesereg, hogy diszkrimináció éri őket, de jó belvárosi liberálisként amikor a valósággal szembesül, akkor már annyira nem szereti sem a cigányokat, se a szegényeket. Egyenesen „putrizza” őket. Így tett legutóbb is, amikor salgótarjáni fellépése után például élesen kritizálta a helyi kulturális intézményt, amit "lepattantnak" és "a XIX. századi Albánia viszonyait idézőnek" nevezett.

Az intézmény környezetét pedig "putrisornak" titulálta.Gyakorlatilag azt írta, hogy „az tényleg csak mellékszál, hogy a putrisor közvetlen szomszédságában van a kultúra temploma, hol máshol is legyen?!” Most nagyvonalúan lépjünk túl Pottyondy művésznő közéleti tevékenységén és koncentráljunk csak arra, hogy mennyit is keresett az elmúlt évben azon, hogy folyamatosan szidta a kormányt. Megduplázta a bevételeit Bár Pottyondy gyakran panaszkodik az ország állapotára, a saját vállalkozása, a PETAverzum Kft., kimagasló anyagi sikereket ért el. A cég 2023-as nettó árbevétele meghaladta az 53,6 millió forintot, amely közel kétszerese a 2022-es 20,6 millió forintnak.

Az adózott eredmény 2023-ban 21 millió forint volt, ami figyelemre méltó nyereséget jelent. A pénzügyi növekedés nagyrészt a stand-up fellépésekből, online tartalomgyártásból és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységekből származik. Az ilyen szintű árbevétel és profit lehetővé teszi számára a kényelmes életvitelt, miközben a hazai átlagjövedelmek sokszor messze elmaradnak ettől.