Újabb részletek derültek ki a nyíregyházi halálos tűzről - videó

Arról is írtunk nemrég, hogy két különböző helyszínen is beavatkozásra volt szükség karácsonykor a katonai tűzoltók részéről Romániában: az egyik esetben egy konyhában lévő gázpalack robbant fel, míg egy másik faluban a szobában összegyűlt gáz vezetett robbanáshoz Beszterce-Naszód megyében.

Pár napja arról is írtunk, hogy tűz gyulladt Szolnokon egy családi ház udvarán, majd átterjedt a ház tetőszerkezetére is. Arról is írtunk, hogy több mint 150-szer hívták a tűzoltókat karácsony első napján, Szenteste 354 alkalommal riasztották őket. Gázpalack robbant fel volt egy társasházban Hargita megyében is egy hete.