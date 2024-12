Rekordot hozott a szívszorító téma, soha ilyen sokat nem adakoztak a nézők

A 2024-es akcióba Chuck Norris is besegít...

Még videóüzenetet is küldött, amelyben magyarul is elhangzik: Jónak lenni jó! Az általa sokszor viselt ikonikus cowboykalapjaiból ajánlott fel egyet, de ne feledkezzünk meg a mi sztárjainkról se, mert ezúttal is rengeteg magyar híresség állt az ügy mellé. Reviczky Gábor a jószolgálati nagykövetünk, de az első szóra jött Kós Hubert, Janza Kata, Illés Fanni, Takács Nikolas, Miklósa Erika, Dibusz Dénes, Keresztes Ildikó, vagy Fekete Péter és a komplett Fővárosi Nagycirkusz, akik előadások közben is gyűjtenek. Emellett minden nap van egy-egy művészünk, aki az aznapi bevételét felajánlja.

Minden évben vannak licitre bocsátott tárgyak is. Mi az idei legkülönlegesebb felajánlás?

Korábbi köztársasági elnökünk, Schmitt Pál hozott egy eredeti párizsi olimpiai fáklyát. Nem szeretek kiemelni senkit, mert minden felajánlásnak örülünk, de ez tényleg egy nagyon különleges darab. Emellett csinálunk az elnökválasztás után egy másik elnökválasztást, egy antikvárium ugyanis hitelesítéssel együtt a rendelkezésünkre bocsátotta Joe Biden és Donald Trump egy-egy fotóját az aláírásukkal, amit külön-külön fogunk elárverezni.

Kíváncsi az eredményre?

A legfontosabb, hogy a beteg gyerekeknek minél több pénzt gyűjtsünk, de kár lenne tagadni, hogy érdekel, hogy melyikük aláírása lesz népszerűbb.