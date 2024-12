Simicskó István: A 2025-ös költségvetés a családok költségvetése lesz

A mostani háborús, bizonytalan világpolitikai és gazdasági környezet sem tántorít el bennünket. Most két lépésben, duplájára emeljük a gyermekek után igénybe vehető családi adókedvezmény mértékét, ezzel tesszük még biztonságosabbá, kiszámíthatóvá családjaink életét. Nekünk a magyar családok érdeke az első ma is és a jövőben is!"