Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Idén is Magyarország biztonsága volt az első - videó

2024 megtanította a béke, a biztonság és a védelem fontosságát. Rossz döntések sora vezetett oda, hogy Európa egyre közelebb kerül a háborúhoz, és a migráció következményei is egyre elviselhetetlenebbek az európai városokban

- minderről Szalay-Borovniczky Kristóf beszélt legújabb videójában. A honvédelm miniszter szerint a kormány számára idén is Magyarország biztonsága volt az első.

Magyarország következetesen védi magát a migrációtól, és attól is, hogy bárki háborúba sodorja az országot. Naponta emelünk szót a békéért, a tűzszünetért, és emellett megerősítettük védelmi képességeinket is.

Beszélt arról is, hogy eredményes toborzókampányokat, kiképzéseket, gyakorlatokat folytattunk le, és a legmodernebb hadieszközöket szereztük be. Katonáink helytálltak az árvíz elleni védekezésben is. 2025-ben is a biztonság az első, folytatjuk a haderőnk fejlesztését és NATO vállalásaink teljesítését - tette hozzá.

Folytatjuk a repülőgépek és helikopterek beszerzését, a légtérellenőrző képességek fejlesztését, a nagyvasak beszerzését és a toborzást is. Bízunk benne, hogy Trump elnök úr hivatalba lépésével befejeződik a háború, és békében tudhatjuk Európát és családjainkat.