Nem kell boltba menni, ha elfogyott a szaloncukor

A Ripost mutatta meg a marcipános szaloncukor receptjét, nagyon egyszerűen el lehet készíteni.

A szaloncukor története

Hozzávalók: 350 g csokoládé pasztilla (ét vagy tejcsoki, ízlés szerint), 25 g szoba-hőmérsékletű vaj, 200 g forralt habtejszín, 0,5 kg marcipán massza

Elkészítés: tedd egy tálba a csokoládé pasztillákat és olvaszd fel! Ezt teheted mikrohullámú sütőben vagy vízgőz fölé helyezve. A megolvadt folyékony csokoládét addig kevergesd, amíg 27°C fokosra nem hűl vissza! Gyúrd össze a marcipán masszát, majd alakíts ki henger formákat, amiket keresztbe vágj fel! Ha ezzel megvagy, merítsd a kapott marcipán darabokat a folyékony csokoládéba! A kész darabokat tedd celofánra vagy zsírpapírra. Megszórhatod darált dióval, mandulával - írták.

Ma már a hungarikumok közé tartozik a szaloncukor, amelyet mintegy kétszáz éve készítenek Magyarországon. A szaloncukor története azonban még ennél is korábban kezdődött, ugyanis annak az édességnek a megszületése, amelyhez ennek a jellegzetesen karácsonyi terméknek a létrejötte köszönhető, a 14. századi Franciaországhoz kötődik. A karácsonyfa szaloncukorral való díszítése viszont teljes egészében magyar hagyomány.

Hónapok óta lázban tartja a magyarokat a dubaji csokoládé, amely rendkívül felkapott édesség a TikTokon. Az ünnepekre készülve egy magyar cukrászda már szaloncukrot is piacra dobott ilyen ízesítéssel.

Az alapvető jellege természetesen nem változott a karácsony elmaradhatatlan édességének számító szaloncukornak a Magyar Élelmiszerkönyvbe bevezetett kisebb változtatással, de a nyáron hungarikummá nyilvánított szezonális terméknél ennél izgalmasabb változások is jöhetnek. A Kiváló Minőségű Élelmiszer olyan minőségi garanciát jelenthet a szaloncukorra is, mely a legmagasabb fogyasztói elvárásokat is kielégíti. Az idei szaloncukorversenyen már ez alapján indulhattak a jelölt termékek.