Szentkirályi Alexandra: Fogyatékkal élő társainknak segítenünk kell! - videó

A Fellegajtó Nyitogatók eddig is napközit tartott fenn fogyatékkal élő gyerekeknek, de most ennek a projektnek az egyik kedvezményezettjeként 46 millió forintos támogatást kapnak egy lakhatást is nyújtó intézményre, ahol ezt a nagyon-nagyon értékes és hiánypótló munkát, amit az elmúlt években is végeztek, tovább fogják tudni folytatni.