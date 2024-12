Szentkirályi Alexandra: Karácsony benyújtotta Budapest csődköltségvetését – videó

Karácsony Gergely bejelentette, hogy nem tudnak és nem is akarnak törvényes költségvetést csinálni – mondta legújabb videójában Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője. A balliberális városvezetés 5 év alatt eljutott a 200 milliárdos tartaléktól a beismert csődhöz – tette hozzá.

A kormányzati beruházásokon kívül nagy fővárosi beruházás nem történt, az utak szörnyű állapotban, az utcákon kosz. Közben milliárdos tételek jutottak a Gyurcsány-embereknek, hídpénz-botrány, korrupciós ügyek a Városházán.

Magyarországnak mindenkinek be kell tartani a törvényeket. Karácsony miért gondolja, hogy ő a törvények fölött áll? A szivárványkoalíció tönkretette Budapestet, és ezt most be is ismerték – zárta Szentkirályi.