Szijjártó Péter: A mi érdekünk az, hogy Romániának stabil kormánya legyen, az erdélyi magyarságnak pedig egyre jobb legyen a helyzete

"A mi érdekünk az, hogy Romániának stabil kormánya legyen, a kétoldalú kapcsolatokat folyamatosan fejleszteni tudjuk, az erdélyi magyarságnak pedig egyre jobb legyen a helyzete. Az RMDSZ bravúros parlamenti választási eredménye kiváló alapot adott ahhoz, hogy a szövetség ismételten részese legyen a bukaresti kormánykoalíciónak" - írta Szijjártó Péter a közösségi oldalán hétfőn.

A külgazdasági és külügyminiszter közölte: "az eddigi tapasztalataink azt mutatták, hogy az RMDSZ részvételével működő romániai kormányokkal mindig egyszerűbb a közös munka, mindig könnyebben érünk el a mindkét ország és mindkét nemzet számára fontos eredményeket". "A közös munkára most is készen állunk, sok sikert kívánunk az RMDSZ-nek és az új romániai kormánykoalíciónak." "Ami pedig Tánczos Barnát és Cseke Attilát illeti, korábbi miniszteri megbízatásaik során joggal vívtak ki maguknak elismerést, így biztosak vagyunk abban, hogy kiválóan fognak teljesíteni ezúttal is" - fűzte hozzá Szijjártó Péter.