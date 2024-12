Szijjártó Péter: Az európai vezetők hatalmas esélyt szalasztottak el az Ukrajna-stratégia módosítására - videó

Majd ennek kapcsán azt hangoztatta, hogy az energiaellátás nem politikai ízlés, hanem a fizikai valóság, az infrastrukturális adottságok kérdése, márpedig egyelőre

Magyarország nem kapott jobb ajánlatot a földgáz és a kőolaj megbízható, versenyképes árú beszerzésére.

Arra is kitért, hogy egyébként nyugat-európai országok is vásárolnak orosz energiahordozókat, például Franciaország az idei év első felében megduplázta az Oroszországból származó cseppfolyósított földgáz (LNG) importját. Valamint egyes kollégái kétszínűségét is emlegette, ugyanis elmondása szerint az európai uniós külügyi tanácsülések előtt többen is rendszeresen támogatásukról biztosítják négyszemközt, a vitában viszont nem állnak mellé.

Tehát van egy óriási képmutatás a világpolitikában a Kelethez fűződő kapcsolatok vonatkozásában. És ugyanígy van ez Oroszország mellett Kínával is

– figyelmeztetett.

Szijjártó Péter ezzel összefüggésben a magyar kormány gazdasági semlegességi stratégiáját is méltatta, amelynek értelmében hazánk egyszerre kereskedik a keleti és nyugati partnerekkel, annak ellenére is, hogy egyre gyakrabban esik szó az európai és a kínai gazdaság szétválasztásáról.

Lehet küzdeni a világgazdasági realitás ellen, csak nem érdemes, mivel önsorsrontás. A világgazdasági realitás elleni küzdelem, ez a blokkfilozófia a legnagyobb károkat okozza a világgazdaságnak, benne az európai gazdaságnak, és ha a világot újra blokkokra osztanák, az károkat okozna nekünk, magyaroknak is

– jegyezte meg.