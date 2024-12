Szijjártó Péter: A magyar külpolitika veleje a béke, a nemzeti szuverenitás és a gazdasági semlegesség - videó

Illetve leszögezte, hogy az amerikai elnökválasztás nyomán még soha nem volt ilyen jó esély az ukrajnai háború lezárására, ugyanakkor az eszkaláció kockázata is most a legerősebb. És arra is kitért, hogy

a távozó amerikai vezetés mindent megpróbál megtenni annak érdekében, hogy ellehetetlenítsék a győztes elnökjelölt ígéreteinek teljesítését a gyors béketeremtésre vonatkozóan.

A magyar külpolitikának ebben a helyzetben a lehető legtöbb erőfeszítést meg kell tennie azért, hogy a kommunikációs csatornák, a diplomáciai csatornák nyitva maradjanak, hogy az esetleges félreértések ne okozhassanak világméretű tragédiát - jelentette ki.

Szijjártó Péter a nemzeti szuverenitás védelmével kapcsolatban arra figyelmeztetett, hogy ezt jelenleg számos kihívás éri, az Európai Unióban viták zajlanak az integráció jövőjéről, s ebben a magyar kormány a föderatív elképzelésekkel szemben, a szuverenista, patrióta oldalon foglal állást.

Szijjártó Péter

Fotó: Facebook / Szijjártó Péter

Mi azt gondoljuk, hogy az Európai Uniónak igenis egyenrangú államok integrációjaként kell működnie, ahol az egyenrangú államok a szuverenitásukhoz ragaszkodnak

- jegyezte meg.

Majd példaként említette, hogy Magyarország ragaszkodik ahhoz a jogához, hogy maga határozza meg, kit enged be a határain. Láthatóan minden eddiginél erősebb központosító törekvések zajlanak ebben a kérdésben, láthatóan van egy migrációpárti elköteleződés Brüsszelben - tudatta.

A miniszter végül érintette a gazdasági semlegesség kérdését is, és üdvözölte, hogy Magyarország mára a keleti és a nyugati beruházások fontos találkozási pontjává vált.

Sérelmezte azt, hogy a folyamatok ma ismét a világ blokkosodása felé mutatnak, ami ellentétes hazánk érdekeivel. Kiemelte, hogy egy Magyarországhoz hasonló nyitott gazdaság számára az összeköttetések erősítése lenne inkább a kívánt cél.

És ezért mi azt szorgalmazzuk, hogy Kelet és Nyugat között legyen egy civilizált együttműködés, és ezt nem ideológiai okokból tesszük, hanem gyakorlati okokból. Itt a gazdasági semlegességnek is az a lényege, hogy nem ideológiai, nem politikai kérdésnek tekintjük a gazdasági kérdéseket, hanem praktikus, s a józan ész alapján megközelítendő gyakorlati kérdéseknek, amelyek az emberek mindennapi életére komoly hatással vannak

- tette hozzá.