Szijjártó Péter: Magyarországnál kevesen tettek többet az orosz-ukrán konfliktus békés rendezéséért

Megfeszített munkát végeztek a szlovákokkal, szerbekkel, a törökökkel és a bolgárokkal közösen az elmúlt hetekben annak érdekében, hogy megtalálják azt a jogi megoldást, amely az amerikai szankciók megsértése nélkül továbbra is garantálja az energiaellátásuk biztonságát, és ez sikerült is - közölte. Szijjártó Péter arra a kérdésre, hogyan sikerült a világban eloszlatni Bassár el-Aszad szíriai diktátor gépének budapesti landolásáról szóló álhírt, amelyet Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az álhírt közlő oldal cáfolata után is "tovább görgetett, lebegtetett", azt mondta: "ez egy nagyon durva helyzet volt", rendkívül veszélyes belekeverni Magyarországot egy ilyen tűzforró konfliktusba.

"Könnyen lehet, hogy egy meghangszerelt titkosszolgálati akció keretében állt elő ez a helyzet, amely Magyarország számára rendkívüli veszélyt jelentett, ezért azt gondolom, hogy a lehető legalaposabban ki kell vizsgálni azt, hogy ez honnan indult, kik vettek benne részt, akik részt vettek benne, ezt miért tették" - fogalmazott. Kijelentette: "Magyarországra veszélyt hozni büntetlenül nem lehet".