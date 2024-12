Szijjártó Péter izraeli kollégájával egyeztetett a szíriai helyzetről

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az izraeli kollégájával folytatott megbeszélése után arról számolt be a Facebookon, hogy Magyarország és Izrael is a közel-keleti térség békéjében, nyugalmában és stabilitásában érdekelt.

Abban vagyunk érdekeltek, hogy semmilyen szélsőséges ideológia és semmilyen szélsőséges csoport se keríthesse hatalmába a térséget, sem annak egyetlen országát

- írta.

Egyetértettünk abban is, hogy különös figyelmet kell szentelni a vallási közösségek és kisebbségek jogainak maradéktalan tiszteletben tartására és ezen közösségek biztonságára

- folytatta.

Mi, magyarok különös érzékenységgel követjük figyelemmel a keresztény közösségek sorsának alakulását, folyamatosan biztosítjuk számukra a humanitárius segítségnyújtást, egyúttal pedig elvárjuk a nemzetközi közösségtől, hogy érje el a vallási kisebbségek jogainak tiszteletben tartását - húzta alá.

Nemrég arról is beszámoltunk, hogy elmenekült a szíriai elnök, a lázadók elfoglalták Damaszkuszt. Arról is írtunk, hogy újabb migrációs hullám érheti el Európát a szír események miatt. Robert C. Castel izraeli biztonságpolitikai szakértő elemezte lapunknak adott interjúban a szíriai helyzetet.

Kapcsolódó cikkek: