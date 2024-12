Mutatjuk, mit kell tudni az év utolsó napjáról

Közlekedés: így tervezzen

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a szilveszterezők kényelmét sűrített járatokkal segíti:

Metrók (M1-M4): Egész éjjel közlekednek.

Villamosok: A 4-es, 6-os, 47-es, 50-es járatok is elérhetők lesznek.

Éjszakai buszok: Sűrített menetrend szerint járnak, a BudapestGO alkalmazással könnyedén megtervezheted az utazást.

Boldog új évet kívánunk!

