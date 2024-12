Wass Albert kíméletlen igazsága románokról és a magyarokról - videó

Takaró Mihály József Attila-díjas magyar író, irodalomtörténész volt a Századvég youtube-csatornáján, a Kontextuson a vendég. A magyarság léte most is a kultúrán múlik – erről is beszélt.

Nem csak irodalomtörténészként, de költőként is sokat tett Takaró Mihály nemzeti identitásunk erősítéséért és azért, hogy a magyar nemzeti hagyomány minél több diákhoz eljusson. Annak érdekében is önzetlenül munkálkodott, hogy a kommunista diktatúra által „eltörölt”, elhallgattatott költők, írók – mások mellett Herczeg Ferenc vagy Wass Albert – végre méltó helyükre kerüljenek: vissza a köztudatba és a könyvespolcokra. Hogy ez a munka sikerrel járt-e, hogy mennyire volt reménytelen küzdelem a 40 évnyi tiltást, elhallgatást ellensúlyozni, arról is szó volt a műsorban. Ezen kívül sok minden kiderül a Négyszemközt mostani adásából az évtizedekig elhallgatott irodalmi nagyjainkról, illetve arról is, hogyan veszítettük el Erdélyt és hogyan állítható az párhuzamba a Nyugat-Európában napjainkban zajló eseményekkel. A Nyugat-Európai őrületek vagy Bródy János - nincs enyhébb kifejezés - magyargyűlölete is szóba kerül, A LEGÉRDEKESEBB RÉSZEK A SZÁMOKRA KATTINTVA KÜLÖN IS MEGNÉZHETŐK: A beszélgetés legérdekesebb epizódjai az alábbi linkekre kattintva érhetők el: 00:00:26 – Akiket ki akart törölni a diktatúra: Herczeg Ferenc, Wass Albert és mások 00:08:07 – Miért vesztettük el Erdélyt? 00:11:53 – Valóságolvasatok 00:17:14 – Az új Nemzeti Alaptanterv lényege 00:23:44 – A tanár példát mutat 00:32:46 – Európai őrületek 00:37:22 – Nyelvünk, kultúránk megőrzése élet-halál kérdése 00:41:12 – Külhoni magyar irodalom 00:50:05 – Bródy Jánosék azt hiszik, mindenki primitívebb náluk, aki más véleményen van 00:56:42 – Mi történik ma a szavakkal? – Cancel culture 01:03:41 – Génemlékezet 01:06:41 – Négy születésnap 01:09:01 – Az igazságból jottányit sem szabad engedni 01:12:33 – Földi haza, mennyei haza A teljes beszélgetés:

