„Nem akartam, hogy úgy nőjenek fel, hogy nem ismerik az anyai ölelést”

Jeanna összeismerkedett egy fiúval, s ahogy az állami gondozott lányokkal gyakran előfordul, az ismeretségből házasság lett. 20 éves korára három gyermeket neveltek, ám a férje drogfüggő lett, és bántalmazta őket. Bár ő maga is gyermekotthonban élt egy ideig, ebben a helyzetben már az is megfordult a fejében, hogy a gyermekeit otthonba adja, hogy legalább biztonságban tudhassa őket. „Én tudtam, hogy ez milyen és nem akartam, hogy úgy nőjenek fel, hogy nem ismerik az anyai ölelést.”

Miután férje börtönbe került, még szorultabbá vált az anyagi helyzete, már csak egy szobát fűtött be, abban élt a gyermekeivel. Az élete akkor vett 180 fokos fordulatot, amikor a Tűzcsiholók felajánlottak neki egy vissza nem térő lehetőséget. „Pont egy karácsonyi körút során jöttek hozzám is. Látták hogyan élünk, és Judit akkor azt mondta nekem, hogy gondoljam jól át, hogy tényleg változtatni akarok-e. A Tűzcsiholó Egyesülettel segítettek abban, hogy el tudjak jönni Kecskemétre anyaotthonba. Itt egy évet töltöttem, meg tudtam erősödni. Ezután kiköltöztünk, és azóta is itt élünk Kecskeméten, nevelem egyedül a három gyerekemet. Ennek már 8 éve, és ők azóta is támogatnak. Sosem sikerült volna, ha Judit nincs mellettem, aki feltétel nélkül szeretett, elfogadott és hitt bennem.”

Olyanra vágynak, aki hisz bennük

Apáthy Judit hisz benne, hogy az állami gondozott gyermekek sem akarnak mást, mint egy átlagember: szeretetet, elfogadást, törődést. Valakit, aki hisz bennük. „Büszke vagyok Jeannára, ahogy él, ahogy neveli a gyerekeit, és küzd értük, mint egy anyatigris. Sokan példát vehetnének róla. Hálás vagyok, hogy ismerhetem.”

A tűzcsiholók a 115 családnak készítenek össze élelmiszercsomagot az idei karácsonyra, a többi között a Capriovus Kft. jóvoltából.