Terrortámadás Németországban: a bevándorláspárti elit képtelen lesz lépni

A solingeni brutális támadás után egy újabb terrortámadást egy bevándorló hátterű személy követett, tehát a 2016-os berlini terrortámadás után ismét megtörtént egy hasonló eset - mnderről Kiszelly Zoltán beszélt az Origónak. A Századvég szakértője emlékeztetett azóta tették ki a karácsonyi vásárok területére az úgynevezett Merkel ütközőbakokat, de úgy látszik ebben az esetben ez sem segített.

Most Németországan zajlik egy vita a szírek hazaküldéséről, és az elutasított menedékkérők hazaküldéséről is. Mindezek mellett parlamenti választási kampány van Németországban - emlékeztetett Kiszelly. Szólt arról is, hogy ezeken a helyzetekben a közel-keleti terrorszerveztek hívei mindig egy életejelet adnak magukról. Fontos emlékeztetetni, hogy migránsokkal az elitek Európába hozzák az ő konfliktusaikat. Éppen ezért Orbán Viktor kormányfő többször is elmondta már, hogy ne a problémákat importáljuk, hanem a segítséget vigyük oda.

Kiszelly Zoltán szólt arról is, hogy Brüsszelben előre akarják hozni a 2026-ra vonatkozó szétosztási kvótát, és azt állandósítanák.

Éppen ezért az olyan országokban is nőne a veszély, ahol nincsen migráció, így természetesen Magyarországon is.

Kiszelly elmondta, hogy a solingeni késelés után 28 bűnelkövető afgánt küldtek haza, és azóta egyet sem, miközben nagyából 30 ezer afgán van az országban.

Ha a németek akaránk akkor meg tudnák ezt oldani, mert egy bírósági ítélet szerint senkit nem lehet pénz nélkül hazaküldeni, majd 1000 eurót adtak nekik, és onnantól a bíróság szerint is jogszerű volt az eljárás. Most megint fellángol majd a kiutasítási folyamatról szóló vita. Azonban a bevándorláspárti elitektől nehéz elvárni, hogy érdemben megoldják a problémát, mivel 2015 óta nem tudják megoldani

- fogalmazott Kiszelly.