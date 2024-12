Terrorveszély Magyarországon: Szlovákia figyelmeztetett

Matús Sutaj Estok szlovák belügyminiszter szombaton a helyi közmédia egyik műsorában bejelentette, olyan tevékenységeket jegyeztek fel, amelyek az ország kritikus infrastruktúráját érintő terrortámadás végrehajtásának lehetséges előkészületeire utalnak - közölte a Magyar Nemzet.

A szlovák hírszerzés információi szerint nemcsak Szlovákiában, hanem Magyarországon is létezik egy szervezett csoport, amely a Barátság kőolajvezeték közelében végezhet terepfelmérést egy esetleges terrortámadás kivitelezésével kapcsolatban

– írta meg korábban az Új Szó.

A Barátság-kőolajvezeték

Fotó: Forrás: MTI/Máthé Zoltán

A Magyar Nemzet információi szerint a magyar titkosszolgálatokat nem érte meglepetésként a szlovák bejelentés, a terrorcselekmények veszélyére utaló adatokat ugyanis a politikától függetlenül, már az ilyen nyilvános közlések előtt megosztják egymással a társszolgálatok. A szlovák bejelentést sajnos komolyan kellett venni, és a rendelkezésre álló adatok alapján azt vizsgálják, kik ellen, mikor és hol hajthat megelőző intézkedéseket végre a Terrorelhárítási Központ a nemzetbiztonsági szolgálatok közreműködésével - írták.

Sas Zoltán, a parlament nemzetbiztonsági bizottságának elnöke szerint, a

Barátság kőolajvezeték kiemelt besorolású objektum, tehát kiemelt védelemmel rendelkezik, így bízhatunk abban, hogy sikerül is megvédeni.

Az Origo korábban arról is beszámolt, hogy Szlovákiában május óta küldözgetnek bombafenyegetéseket e-mailben a különféle hivatalos intézményeknek. Először egy iskola kapott fenyegető e-mailt, majd más iskolák is kaptak később hasonló levelet. Ezután pedig a szlovák bankok, majd a bíróság, illetve a Pozsonyi Műszaki Egyetem, a pozsonyi repülőtér, de még maga a szlovák kormány is kapott levelet. A szlovák hatóságok az összes esetet kivizsgálták, azonban bombát egyszer sem találtak, mint ahogy az elkövetőket sem kerítették kézre.

Az Oroszországból kiinduló Barátság kőolajvezeték Ukrajnában elágazik. Egyik ága Ukrajna irányából lép be Magyarországra, ez a Barátság II. vezeték, ezen Százhalombattára érkezik a kőolaj, a kapacitása évi 7,9 millió tonna. A másik ág Szlovákiába, majd Csehországba megy tovább. Ez látja el a Mol csoporthoz tartozó Slovnaft pozsonyi finomítóját. Az erről leágazó Barátság I. Százhalombattát köti össze Ipolysággal. Ez utóbbi kapacitását a Transpetrol 2015-ben 80 millió dolláros befektetéssel 3,5-ről 6 millió tonnára emelte, hogy a Barátság vezeték leállása esetén mindkét finomítót el lehessen látni a tengerről - írta korábban a Világgazdaság.