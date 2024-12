A balesethez a hatvani hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanítottak két gépkocsit - közölte honlapján a katasztrófavédelem.

A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett sztrádaszakaszon a külső sávot lezárták.

