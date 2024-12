Alapjogokért Központ: Vágyvezérelt közvélemény-kutatások készülnek a baloldalról

Az MTI-hez eljuttatott közleményében a szervezet azt írta, Mesterházy Attila, Bajnai Gordon, Sándor Mária, Vona Gábor, Karácsony Gergely, Márki-Zay Péter majd Magyar Péter mindannyian a hazai baloldal „kikiáltott megmentői, messiásai”, akikről legalább egy ellenzéki közvélemény-kutató megpróbálta bebizonyítani, hogy le tudja és le is fogja győzni a Fideszt.

Ezek a kutatások akár ócska manipulációs kísérletek is lehettek, mert a valósághoz sok közük nem volt”

– idézik a közleményben Tóth Eriket, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatóját, aki azt mondta: a felsorolt, közvélemény-kutatásokban vezető ellenzéki jelöltek közül senkinek nem sikerült választási győzelmet aratnia 2010 után. Ezek a kutatások sem a köz, sem a szakma érdekeit nem szolgálták, ellenben növelték a felmérések készítőivel szembeni bizalmatlanságot generális értelemben is” – tette hozzá.

Tóth Erik úgy fogalmazott: a kutatások fő funkciója a reményárulás volt, valamint a jobboldali politikai tábor elbizonytalanítása.

Azt tartja a mondás, hogy kétszer nem léphettek volna ugyanabba a folyóba. Magyar Péter színrelépésével azonban beigazolódott, hogy hétszer is lehetséges ez, csak akarni kell: ezen a héten a Závecz Research, azt megelőzően a Medián bizonygatta, hogy vezet a Tisza, bár pechükre a Publicus is véletlenül erre a megállapításra jutott, ami a történelmi előzmények ismeretében inkább baljós előjel”

– magyarázta az igazgató.

Rámutatott arra is, hogy a baloldali think tank hálózat 2010 és 2022 között is bizakodott, „már-már előre elkezdte leosztani az ellenzéki összefogás győzelmét vizionáló kutatások hatására azokat a portfóliókat, amelyeket kiszemeltek maguknak.”

Tóth Erik szavai szerint a 2024-es európai parlamenti választás előtt még óvatosak, visszafogottak voltak és reális eredményeket közöltek, mert akkor tudta mindenki, hogy a szakma becsületét meg kell védeni. „Most azonban egy okból közölnek a megbízható közvélemény-kutatókéval teljesen ellentétes adatokat: azt akarják elérni, hogy egy baloldali gyűjtőpárt épüljön fel 2026-ra” – hangsúlyozta, hozzátéve: „nem Magyar Péter az érdekes, hanem az, amit már Gyurcsány Ferenc is papírra vetett 2014-ben: egységes és egyedüli ellenzéki alternatívát faragnak, a kisebb baloldali pártok szavazóbázisának leértékelésével, a Tisza felértékelése révén.”