Tragikus a fővárosi droghelyzet, a Fidesz szigorítana, a Tisza hallgat

Ők készítették a stratégiát

A stratégia kidolgozóit részletesen megismerve már egyáltalán nem meglepő, hogy a liberalizálás állt a középpontban. A program elkészítésének egyik vezetője Sárosi Péter, akit egyébként korábban laikus történészként tettek meg a hazai drogpropaganda ügyeletes arcává. Saját bevallása szerint a Soros György által támogatott Társaság a Szabadságjogokértnak (TASZ) volt a drogpolitikai programvezetője. Sárosi mellett megjelenik Kardos Tamás neve is a drogstratégia anyagában. Kardos a TASZ honlapján jelenleg is drogjogi szakértőként van feltüntetve. A fővárosi drogcsapat tagja Dr. Fazekas Tamás is, aki korábban a magyar drogaktivizmus egyik legismertebb politikai képviselőjének, Juhász Péternek volt az ügyvédje. Feltűnik még Felvinczi Katalin neve is, akit 2005-ben Göncz Kinga ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter kábítószerügyekért felelős miniszteri biztosnak nevezett ki.

Szentkirályi: A baloldal nemmel szavazott a szigorításra

Egy ilyen helyzetbe tett javaslatot arra a fővárosi Fidesz–KDNP, hogy a közgyűlés vonja vissza a 2023 végén elfogadott drogstratégiát, és alkosson Budapest egy olyan tervet, amivel az előbb bemutatott lesújtó adatokon lehet változtatni.

A főváros vezetésének nyilvánosságra hozott drogstratégiája nem a megelőzést tűzte ki célul, hanem a kábítószerek liberalizálását szolgálja. A Tisza Párt tíz közgyűlési képviselője semmilyen észrevételt nem tett, amikor a téma napirenden volt, majd a baloldallal együtt egyöntetűen nemmel szavaztak a Fidesz–KDNP szigorításra tett javaslatára. Kérdés még, hogy a Tisza Párt képviselőinek nincs véleménye az ügyben, vagy Magyar Péter még nem közölte velük, hogy mit kell gondolniuk a témában. A fiatalok körében rohamosan nő a drogok használata, miközben Budapesten már jelenleg is kétszer annyian halnak meg a kábítószerek miatt, mint az ország más területein, ezért a Fidesz a szigorú szabályozásban látja a helyzet rendezésének lehetőségét

- minderről már Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője beszélt.