Itt vannak a 14 éves fiú tüdőtranszplantációjának megdöbbentő részletei

Magyarországon a Heim Pálban kezdtünk el egy műtüdő programot egy pár évvel ezelőtt olyan gyerekeknek, akiknek roncstüdejük van. Ez azt jelenti, hogy ők nem tudnak saját maguk lélegezni, vagy csak részben. Ezeknél a gyerekeknél már a lélegeztetőgép által befújt levegő is roncsolja a tüdőt. Ezért kell ezt teljesen megállítani, és az ő tüdeje helyett is, a kisfiú tüdeje helyett is gyakorlatilag ez a műtüdő lélegzett. A nehézség ebben nagyrészt az alapbetegsége volt, egy komplex kezelést is kapott erre a betegségére, másrészt pedig olyan gyors ütemben romlott a tüdeje és roncsolta a betegsége a tüdőt, hogy gyakorlatilag őt hosszú ideig kellett ezen a műtüdőn tartani.