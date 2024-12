Kigyulladt egy családi ház teteje Szolnokon

Kigyulladt egy családi ház mögötti kiülőrész Szolnok szandaszőlősi városrészében, a Szilvás utcában. A tűz a tetőszerkezetre is átterjedt. A szolnoki és ceglédi hivatásos tűzoltók, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, több vízsugárral dolgoznak a lángok megfékezésén - írja a Katasztrófavédelem.

Korábban arról is írtunk, hogy több mint 150-szer hívták a tűzoltókat karácsony első napján. Gyertyák, adventi koszorúk okoztak kisebb tüzet Kecskeméten, Szegeden, Budapesten a II. és a XVII. kerületben is. Tarcalon, Mezőzomboron 1-2 hektáros területen a növényzet égett. Balatonszemesen és Angyalföldön szén-monoxid miatt hívták a tűzoltókat. Karácsony első napján több közúti balesethez, árokba hajtott, fának csapódott, összeütközött autókhoz is hívták a tűzoltókat.