Kedden este teljesen leégett egy közel ötven négyzetméteres, könnyűszerkezetes ház Miskolcon, a Nehéz utcában. A miskolci és a diósgyőri hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a tüzet. Az oltás során egy szén-dioxid palackot is kihoztak az épületből, amit hűteniük kellett.

A tűzoltás után, a romok alatt kilenc kiskutyát találtak a szakemberek, így életmentés lett az oltás vége.

Az életmentés akkor is fontos, ha nem emberi életről van szó

Fotó: Lyukó Tappancsai Állatvédő Egyesület

A Lyukó Tappancsai Állatvédő Egyesület vezetője, Zsebesi-Lengyel Melinda és családja a leégett ház közelében élnek és hatalmas zajt halottak kedd éjszaka:

Nagyon nagy durranásokat hallottunk. Először azt hittük, tűzijáték zaját halljuk, de amikor kimentünk a teraszra, először még semmit nem láttunk, majd felcsaptak a hatalmas lángok. Végignéztük az oltást, láttuk a tűzoltókat, mentőket, rendőröket.

Akkor még nem sejtették, hogy őket is érinti a tűzeset. Az oltás után, körülbelül 23:15-kor hívást kaptak a mentésirányítótól, hogy kilenc kiskutyát találtak a romok között, és segítségre lenne szükségük.

Számunkra nem volt kérdés, hogy befogadjuk a kilenc kölyköt. Mivel nem tudtunk felmenni a helyszínre, a mentősök hozták le őket dobozban.

A kedd esti tűz eloltása után kilenc kiskutyát találtak a romok alatt

Fotó: Lyukó Tappancsai Állatvédő Egyesület

A kiskutyák eláztak és remegtek a hidegtől. A mentőautóban melegítették fel őket és friss oxigént is kaptak. Több kiskutya is elpusztult, de kilencet sikerült megmenteniük. A kölykök körülbelül kéthetesek, éppen most nyílik a szemük.

Nagyon büdösek és elázottak voltak a tűzoltástól. Átfürdettük őket, most a radiátor mellett bújnak össze. Kétóránként etetjük őket. Egyikük kicsit szürcsögött, de mára ő is jobban van

– tette hozzá Melinda, aki szerint a kölykök súlyos füstmérgezést kaphattak. A Lyukó Tappancsai vezetője reménykedik, hogy megtalálják a nagytestű anyakutyát, aki a tűz miatt kénytelen lehetett hátrahagyni a kölyköket.

Ma visszamegyünk keresni az anyakutyát. Bár a lyukói kutyusok három-négyhetes korukra önállóan kezdenek lefetyelni, fontos lenne, hogy az anyjuk mellett lehessenek.

Az egyesület vezetője elmondta, hogy a kiskutyák gondozása folyamatos odafigyelést igényel, és mindent megtesznek, hogy életben tartsák a megmentett állatokat. Tápszer és cumi van náluk a kölykök ellátásához, de egy nagyobb kutyafekhelyre lenne szükségük - ahol együtt elférne a kilenc kiskutya - mert az előző fekhelyet az egyik kutya korábban széttépte - írja a boon.hu.