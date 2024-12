Ügetőszilveszter a Kincsem Parkban, negyed évszázados hazánk legnagyobb előpartija

Jegyet csak elővételben lehet váltani, vagy jegyvásárlásra lesz lehetőség a helyszínen is?

A helyszínen is lehet jegyet vásárolni, és a jegyeink döntő többsége a két ünnep közötti időszakban kerül eladásra, minden bizonnyal azért, mert a családi programok addig még alakulnak. Mindenkit várunk szeretettel!

Mit lehet tudni a futamokról, készülnek-e idén valami különlegessel?

Természetesen idén is sztárparádé lesz az Ügetőszilveszteren, hiszen a hagyományokhoz híven ezúttal is a Zenthe Ferenc Emlékversenyben és a Bubik István Emlékversenyben hajtanak a meghívott hírességek. Zenthe és Bubik is két kitűnő színművész volt, akik a maguk idejében rendszeres résztvevői voltak az ügetősportnak, és

ezek a versenyek a kora délutáni órákban kerülnek megrendezésre, sokak számára különösen izgalmasak, hiszen olyanok fognak versenyezni, akik amatőr versenyzők, és az élet más területein erősek. Tavaly Torghelle Sándor tudott nyerni újoncként, de Petur András sportriporter is nagyon eredményes szokott lenni.

Izgalmas és jó futamokra van kilátás. Ami különlegessége még az idei Ügetőszilveszternek, hogy tavaly nagy sikerrel debütált a FunCam a futamok közti szünetben, így most is lesz KissCam, DanceCam, két disco helyszín és két DJ, valamint Rakonczai Imre koncert és közös éneklés. Közkívánatra idén ismét lesz tűzijáték, ez teszi teljessé az élményt és zárja le a versenynapot.

Fotó: Kincsem Park

A fogadásokból származó forgalom egy részét az Ökumenikus Segélyszervezet támogatására fordítják. Ezt miért tartják fontosnak?

A 20-21. Ügetőszilveszter után láttuk úgy, hogy a rendezvény országos hírűvé vált, és úgy gondoltuk, hogy szeretnénk a társadalmi szerepvállalásunkat erősíteni. Korábban is csináltuk azt, hogy az ételekből, belépőkből származó bevétel egy részét felajánlottuk, de idén a fogadási forgalomból fogunk felajánlást tenni.

Fontosnak tartjuk, hogy ne csak a sport, a szórakozás kerüljön fókuszba, hanem az elesett honfitársaink megsegítése is.

Sportszempontból a legrangosabb a Tippmix – Lovaregyleti Díj lesz, szakmailag ez a futam a délután csúcspontja, ekkor futnak a legjobb ügetők.