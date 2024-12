Új magyar fejlesztés: Forradalmi online eszköz segíti az üzleti kapcsolatépítést

A vallalkozas.com Magyarország új – vállalkozókra és vállalkozásokra szabott – keresőoldala, ahol egy helyen érhetőek el a cégprofilok, valamint a legfrissebb hírek, termékek és szolgáltatások. A platform a magyar cégek számára nyújt bemutatkozási lehetőséget különféle iparágakban, támogatva a kapcsolatteremtést és az üzleti együttműködést.



„Tudjuk, hogy egy vállalkozás sikere nemcsak a saját tevékenységén múlik, hanem a más cégekkel, partnerekkel való együttműködésén, kapcsolatain is. Eddig Magyarországon nem létezett olyan online felület, ahol egy helyen minden elérhető lett volna a cégek tevékenységéről, termékeiről, méretéről, árbevételéről. A mi küldetésünk az, hogy a magyar üzleti élet szereplőit segítsük abban, hogy nagy merítésből tudjanak választani kompetens szakmai partnert, és ne csak az ismeretségen, ajánlásokon alapuló kapcsolatokra szorítkozzanak. A vallalkozas.com a magánszemélyek számára is hasznos funkciókat kínál” – fogalmazott Bertók Zoltán vezérigazgató.



A felhasználók a weboldalon kategóriák és régiók szerint böngészhetnek, hasznos céginformációkhoz és referenciákhoz is hozzáférhetnek, az innovatív keresőfunkciók segítségével pedig könnyedén megtalálhatják az igényeiknek leginkább megfelelő cégeket, elősegítve a megalapozottabb döntést.



Az oldal emellett állásajánlatokat, illetve egyéb releváns üzleti tájékoztatást is kínál, így hasznos forrás lehet mind az érdeklődők, mind a kezdő és tapasztalt üzlettulajdonosok számára is.



Együttműködésben a Demján Sándor Programmal



A vallalkozas.com lehetőséget nyújt arra is, hogy a cégek gyorsan és egyszerűen létrehozhassák saját mini weboldalukat, amelyet önállóan szerkeszthetnek, miközben egyedi tartalmakkal – például képekkel, videókkal vagy kiadványokkal – tehetik még színesebbé és informatívabbá az online térben róluk megjelenő arculatot. Ez az innováció összhangban van a kormányzati Demján Sándor Programban meghirdetett, „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” elnevezésű akcióterv célkitűzésével. A regisztráció most ingyenes!