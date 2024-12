Itt vannak az új otthonfelújítási támogatás részletei

Ahogyan azt korábban már megírtuk, a Vidéki Otthonfelújítási Program a korábbi, 2021-ben meghirdetett Otthonfelújítási Program folytatásaként is felfogható, a különbség az igénybevevői körben van csupán: az új programot kizárólag azon gyermeket nevelő családok vehetik igénybe, akik 5000 főnél kisebb lélekszámú településeken élnek.

A támogatás vissza nem térítendő, és a felújítási munkálatok összköltségének fele, akár 3 millió forint is lehet. Ám a munkadíjnak és az anyagköltségnek a támogatás összegén belül fele-fele arányban kell lennie.

Akár hatmillió forintot is kaphatnak

A kormány.hu összefoglalója szerint a támogatást a munkálatok befejezését követően, utólag lehet igényelni. Éppen ezért kedvezményes kamatozású kölcsönt is biztosít az állam a bankokon keresztül. A maximális hitelösszeg 6 millió forint, amely összeg szükséges legalább a vissza nem térítendő maximális támogatás kihasználásához. A futamidő legfeljebb 10 év, illetve addig jár a kamattámogatás. A kamat a normál kamat 3 százalékponttal csökkentett értéke. A hitelt csakis a támogatást igénylők vehetik fel. A kölcsönbe a munkálatok befejezését követően kapott vissza nem térítendő támogatást automatikusan betörlesztik, és ha nagyobb a támogatás összege a felvett hitelnél, a különbözetet megkapja az igénylő.

Így lehet igényelni a támogatást

A Magyar Államkincstárnál lehet igényelni, elektronikus úton, postán vagy személyesen, a magyarországi, 5000 főnél kevesebb lakosú településekre. A tulajdoni lapon lakóház vagy lakás megnevezésnek kell állnia, de elfogadható a tanya, birtokközpont megnevezés is, hogyha ott van lakóépület is. 2025. január 1. és 2026. június 30. között igényelhető, és sem kivitelezői szerződés, sem számla nem szólhat 2025. január elseje előtti dátumra, a munkákat sem lehet megkezdeni 2025 januárjáig. A munkák befejezését és a számlák kifizetését követően legfeljebb 60 napon belül lehet kérni a támogatást.

Olyan személy kaphatja meg, aki legalább egy gyermeket vár vagy nevel. Mindegy, hogy egyedülálló, házastársak vagy élettársak, mindannyian jogosultak a támogatásra, társaknál mindkét fél igénylő.

Az igénylőnek, házastársak, élettársak esetén legalább az egyik félnek rendelkeznie kell legalább 1 év folyamatos TB-jogviszonnyal, legfeljebb 30 napos megszakítással. A TB a hazai mellett külföldi is lehet, sőt, az is megfelel, ha magyar vagy külföldi felsőoktatási intézményben nappali hallgatói jogviszonya van. Az is elfogadható, ha az igénylő GYOD-ban részesül. A lényeg: csakis magyar állampolgárok élhetnek a lehetőséggel.