Újra agresszíven, erőszakosan lépett fel Magyar Péter testőre - videó

Nem ez az első eset, hogy Magyar Péter és a hozzá közelálló személyek erőszakosan nyilvánulnak meg. Néhány hete ugyancsak a HírTV riporterét dobták ki Magyar Péter testőrei egy nyilvános eseményről.

Magyar a nőkkel szemben is rendkívül erőszakosan lép fel, volt feleségét rendszeresen fenyegette, megalázta és fizikailag is bántalmazta. Vogel Evelin, a politikus volt barátnője is arról számolt be, hogy a kapcsolatuk alatt folyamatos volt a verbális abúzus, illetve azt sem tagadta, hogy Magyar Péter fizikailag is bántalmazta volna.

Nemrég Menczer Tamás állította le az agresszív politikust, aki láthatóan megijedt, amikor egy férfival találta szembe magát.

Közismert, hogy Magyar Péter lenézi az embereket, erről ő maga beszélt a kiszivárgott hangfelvételeken. A nőket tárgynak tekinti, a támogatóit büdösnek, saját képviselőit agyhalottnak és Soros-ügynöknek, az újságírókat pedig a Dunába dobatná.

Pár nappal ezelőtt Magyar Péter testőrei az Origo riporterével szemben is agresszívan léptek fel, az erről készült felvétel itt tekinthető meg.