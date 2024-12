Valószínűleg megvan 2024 balfék tolvaja - videó

Egy férfi 2022. február 18-án ellopott egy autót, majd több autót is megkísérelt feltörni. Az egyik próbálkozásánál azonban az üveg betörésére használt kő visszapattant rá, és arcon ütötte őt. A férfi az este során egy pincébe is belopakodott és onnan is ellopott tárgyakat.

Egy férfi 2022. február 18-án ellopott egy XVIII. kerület utcáin parkoló autót, majd áthajtott vele a XVII. kerületbe. Ezután átmászott egy kerítésen, ahol két másik autó ajtaját is ellenőrizte, hogy zárva vannak-e. Felvett az udvarról egy terméskövet, hogy azzal betörje az autó üvegét. Arra azonban nem számított, hogy a kő visszapattan és arcon üti őt. Így kimászott a kerítésen, és a többször összeesett az utcán. Ám ez sérülés nem tántorította el, újra megkísérelte nekidobni a követ az autónak, de ismét kudarcot vallott, ez alkalommal a kő a ház falára pattant, ami megrongálta a ház szigetelését.

A sikertelen lopási kísérlet után bemászott a szomszédos ingatlanra is, ahonnan ellopott egy motort. Mivel ezt nem tudta beindítani, így azt a közelben hagyta.

Emellett a férfi még két autót feltört, majd egy pincébe is besurrant. Egy masszázs ágyat, autósrádiót, bárszéket és szerszámokat zsákmányolt, bűncselekményeivel közel 1,5 millió forintos kárt okozva.

A férfit a XVIII. kerületi rendőrök Vecsésen fogták el. Egy rendbeli lopási kísérlettel, és egy rendbeli lopás miatt hallgatták ki. A férfi érdemi vallomást nem tett, bűneit tagadta.

A vádlott jelenleg más ügyben kiszabott börtönbüntetését tölti.



