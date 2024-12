Összehangolt titkosszolgálati akció is állhat a szír elnök Budapestre utazásával kapcsolatos álhír mögött

Összehangolt akció is állhat a szír elnök Budapestre utazásával kapcsolatos álhír mögött, amit Magyar Péter és a Magyar Hang terjesztett. Az álhír veszélyes helyzetet teremtett. A folyamatban lévő nemzetbiztonsági vizsgálat célja az is, hogy kiderítse, hogy akik az álhírt terjesztették, azok maguk is részesei ennek a titkosszolgálati akciónak, vagy csak olyan hasznos idióták, akiket más államok tetszés szerint használhatnak fel saját céljaikra. Az álhír következtében veszélybe kerültek a szíriai magyar külképviselet dolgozói, az ott élő magyarok, védelmet kellett nyújtani a budapesti szír követségnek, és megnövekedett terrorkockázattal is számolni kellett. A vizsgálat eredményéről az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságát tájékoztatni fogják.

Ahogyan arról az Origo többször is beszámolt már, veszélyes helyzetet okozott a Magyar Péter és a Magyar Hang által terjesztett álhír, ami tudatos akció része is lehetett. A nemzetbiztonsági vizsgálat ki fogja deríteni, hogy az álhírterjesztők is részesei ennek az akciónak vagy csak hasznos idióták. Óriásit hazudott a Magyar Hang és Magyar Péter Vasárnap reggel a Magyar Hang egy olyan cikket jelentetett meg online oldalán el-Aszad szír elnök Budapestre érkezéséről, amiből egy szó sem volt igaz. A portál szerint az államfő gépe titokban landolt Ferihegyen, az utasok érkezését a Terrorelhárítási Központ biztosította, a repülőtér személyzetével pedig titoktartási „papírt” írattak alá. A cikkhez egy olyan képet mellékeltek bizonyítékként, amely Ankarában készült 2012-ben egy Syrianair-járat landolását követően. Az ügy érdekessége, hogy a Magyar Hang cikkének publikálása után néhány perccel Magyar Péter is posztolt erről. Később a Magyar Hang elismerte a hazugságot, és levette a cikket, de Magyar Péter azóta is folytatja a hergelést. Kedden ugyanis ismét azt írta posztjában, hogy hazánkban járt el-Aszad. Brüsszel embere figyelmen kívül hagyja a tényeket, csak politikai érdekeit nézi, az sem érdekli, ha ezzel a magyar embereket sodorja veszélybe. A Magyar Hang később elnézést kért az olvasóitól A Tisza Párt elnöke vasárnap még annak ellenére is töretlenül kommentált és posztolt a témával kapcsolatban, hogy bebizonyosodott: a Magyar Hang hazudott, a portál pedig elnézést kért az olvasóitól. A politikus végül kénytelen volt beleírni posztjába, hogy „a hírt azóta cáfolták”. Magyar Péter láthatóan mindent elkövet azért, hogy hergelje az embereket, és az az apró tény sem érdekli, hogy a hazugságot maga a hazugság gyártója, a Magyar Hang cáfolta meg. Azon túl, hogy Magyar Péter ezzel a cselekedetével ismét Brüsszel kottájából játszik, nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthet, hiszen, szélsőséges iszlamisták úgy gondolhatták volna Magyar Péter posztjából, hogy el-Aszad nálunk tartózkodik, akár még célponttá is válhatott volna Magyarország, vagy a budapesti szír nagykövetség. Ráadásul ha ez nem lenne elég, azóta kiderült, hogy Oroszország adott menedékjogot el-Aszadnak, jelenleg is Moszkvában tartózkodik. Magyar Péter vét hazánk szuverenitása ellen Magyar Péter viselkedése nem először jelent kockázatot a Magyar szuverenitásra nézve, hiszen korábban például arról értekezett, hogy szívesen lemondana hazánk szuverenitásának egy részéről.

Le kell mondanunk a szuverenitás egy részéről, vagyis legalább részben fel kell adnunk hazánk önrendelkezését az Európai Unióban – lényegében erről beszélt Magyar Péter. A jogász végzettségű politikus azonban félreértelmezte az alkotmányos berendezkedést, és ezt minden bizonnyal csak azért tette, hogy megindokolja a brüsszeli elvárások teljesítését. Erről bővebben ITT írtunk! Az utóbbi időben Magyar Péter számtalan alkalommal bebizonyította, hogy ő Brüsszel embere, szorosan együttműködik a háborúpártiakkal, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a globalista elit kedvében járjon. Ez azért érdeke, mert így nem kell attól tartania, hogy kiadják a mentelmi jogát, és azt reméli, hogy megúszhatja a botrányait. Mivel Brüsszelnek az a fontos, hogy bármi áron gyengítse Magyarországot, a magyar kormányt, teljes mellszélességgel támogatják Magyar Pétert, aki mindent végrehajt, amit kérnek tőle. Ez nem kérdés, hiszen Von der Leyen és Weber nyíltan bejelentették, meg akarják buktatni a magyar kormányt, és Magyar Péterben látják Orbán Viktor kihívóját. Magyar minden bizonnyal meg akar felelni ennek a szerepnek. Valószínűleg ezért született a szír álhír is, Magyar emiatt ismét dicséretet várt brüsszeli gazdáitól. Magyar Péternek csakis a politikai haszon, a szereplés és a népszerűség számít, a magyar emberek biztonsága sem drága neki. Magyar Péter és Manfred Weber

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP Szijjártó Péter önmérsékletre kérte az álhíreket terjesztő újságírókat és politikusokat Önmérsékletre intett egyes újságírókat és politikusokat az álhírek terjesztésével kapcsolatban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Mar-a-Lago-ban, rámutatva, hogy ezek éles helyzetben könnyen veszélybe sodorhatják Magyarországot. Sérelmezte, hogy ez esetben is hamar megindult a "belpolitikai haszonvadászat", ugyanis már vasárnap reggel álhírek kaptak szárnyra arról, hogy egy titokzatos szíriai repülőgép érkezett Budapestre, amiből semmi nem volt igaz. "Egyes politikusok azonnal rá is csaptak erre a hírre, és egy hatalmas fakenews-cunamit kreáltak ebből" - fogalmazott.

"A helyzet az, hogy ez nem a Fortnite, hanem ez a valóság. Itt egy olyan küzdelem zajlik a Közel-Keleten, amelyben terrorszervezetek is mélyen érintettek, s egy-egy ilyen álhír bizony nagyon komoly veszélybe tud sodorni egy egész országot, egy egész nemzetet" - figyelmeztetett. Szijjártó Péter leszögezte, hogy a vasárnap terjedni kezdő álhír így nagyon veszélyes volt, hazánknak is van például nagykövetsége Szíriában, amelyet ugyan időben evakuáltak, de a hírek szerint ott katonák jelentek meg, illetve ha nem is sokan, de élnek magyarok is az országban. Budapesten van szíriai nagykövetség, amely támadás célpontja lehetett volna, és a terrorszervezetek is nemzetközi jellegűek ma már, és bizony a világ bármely pontján magyar érdekeltségek, emberek és közösségek ellen követhetnek el terrortámadásokat, hogyha éppen olyan információjuk van, amely ezt az ő gondolkodásmódjuk szerint indokolja - folytatta. "Ezért arra szeretnék tisztelettel kérni minden magyar újságírót, s minden magyar politikust, hogy ilyen helyzetekben gyakoroljanak önmérsékletet, és próbáljanak meg legalább egy kicsit felelősségteljesen viselkedni, mérjék fel, hogy egy-egy ilyen álhírnek a terjesztése milyen veszéllyel járhat Magyarország és a magyar emberek vonatkozásában" - mondta. A miniszter végül rámutatott, hogy ezúttal szerencsére nem történt végzetes tragédia, de történhetett volna. Erről még bővebben ITT olvashat! Az Alkotmányvédelmi Hivatal azonnali nemzetbiztonsági vizsgálatot indított a Magyar Hang és Magyar Péter hazugságai miatt Az üggyel kapcsolatban a Mandiner kérdéseket küldött a Kormányzati Tájékoztatási Központnak, amely a lapnak elárulta, hogy vasárnap reggel hamis hír jelent meg arról, hogy egy szír repülőgép a budapesti repülőtéren szállt le - írja a Mandiner.

„A minden elemében valótlan információkat tartalmazó cikk olyan fényképet használt, amely egy 2012-es ankarai járat kiszolgálását mutatta be. A valótlan állításokat tartalmazó cikk ezen kívül azt is állította, hogy szombat este a Szíriából menekülő elnök Magyarországra érkezett. Ez az információ is súlyos hazugság volt. A magyar sajtóban, illetve a Magyar Péter által is közölt álhír - mely a mai napig kint van a Tisza Párt elnökének oldalán - azonban alkalmas Magyarország biztonságát veszélyeztetni – közölték. Tudatták, a nemzetközi sajtó figyelmét is felkeltő álhírek mögötti háttér feltárása a magyar elhárító szervek feladata, az ilyen súlyos dezinformáció ugyanis nemzetbiztonsági kockázattal járhat, növelheti a terrorveszélyt hazánkban. Az illetékes szervek minden lépést megtesznek annak érdekében, hogy az ilyen álhíreket megelőzzék és az ebből eredő kockázatokat mérsékeljék. Ez a tegnapi esetben is így történt – tették hozzá, majd tudatták: az Alkotmányvédelmi Hivatal azonnali hatállyal nemzetbiztonsági vizsgálatot indított, hogy kiderüljön, a hír gyártása és napirenden tartása kinek állt az érdekében. Ennek eredményéről az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságát tájékoztatni fogják.

