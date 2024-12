Vidnyánszky Attila válasza Barabás Richárdnak

Tisztelt Barabás Richárd Képviselő Úr!

Olvastam nyílt levelét, amelyet a Nemzeti Színház Egri csillagok című előadásával kapcsolatban hozzám intézett. Válaszomat nem elsősorban az Ön meggyőzésének szándékával írom – mert abban kevéssé bízom –, hanem azok számára, akiket az érvelése esetleg megtéveszthet. Felrója nekem, hogy az általam vezetett színház együttműködési megállapodást kötött a hadsereggel, és ennek részeként az Egri csillagok című előadásunkat több mint hatezer kadét kísérte figyelemmel, Dobó István esküjét a kadétok együtt mondták az egri várvédő hőst alakító Trill Zsolt színművésszel.

A szemléletünk közötti távolságot egy válaszlevél nem képes áthidalni, ezért most csak utalnék a honvédelem és a kultúra viszonyára: Balassi Bálinttól Zrínyi Miklóson, Arany Jánoson, Jókai Móron és Petőfi Sándoron át Gárdonyi Gézáig számtalan költőnk-írónk tisztelgett honvédő katonáink szolgálata előtt. Az Ön szemében talán ők is áldozatául estek saját koruk országvezetése „lopakodó militarizációjának”, de azt hiszem, nem ők jártak tévúton. Miközben nekem címzett levelében érveit puffogtatja, nemcsak a magyar irodalom egyik jelentős hagyományáról feledkezik meg – a félműveltség még bocsánatos lenne –, hanem zárójelbe teszi a hazaszeretet fogalmát is. Ez ugyanis az a közös cél, amit intézményvezetőként felismertem, és ami miatt büszke vagyok rá, hogy a Nemzeti Színház és a Honvédelmi Minisztérium együttműködési megállapodást kötött.

Máshogy tekintek a magyar katonákra, mint Ön, bennem ugyanis tiszteletet ébreszt a szolgálatuk: helytállásuk a különböző árvíz- és katasztrófahelyzetek elleni védekezésben, a határvédelemben talán még Önben is kelthet elismerést. De én ennél jóval többet gondolok róluk, mert az egyenruhájuk nekem üzenet a hazaszeretetről, a magyar nemzet védelméről, arról a szemléletről, amit az Ön által is képviselt politikai erők olyan sokat és előszeretettel gúnyolnak: az áldozatvállalásról.

Vidnyánszky Attila

Fotó: Talán Csaba

Az egyenruha annak a jele, hogy valaki képes a közösségéért önmagát is feláldozni. Ezeknek az embereknek a szolgálatkészsége minden időben, mindenféle kormány vezetése alatt tiszteletet kellene, hogy ébresszen bennünk. Eddig sem gondoltam, hogy ebben minden politikai erő egyetért, de a katonákban éppen az a nagyszerű, hogy azokat is szolgálják, akik gúnyolódnak rajtuk, vagy akiket Ön képvisel.