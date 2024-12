Miért hazudott a Kádár-világ a parizerről is?

Miért lettek sztárok a séfek, mi az a „youtyúk” és miért van ennyi ételallergiás ember manapság? – erről is beszélt Vinkó József, a hihetetlen tudású író, dramaturg, a Magyar Konyha főszerkesztője a Századvég youtube-csatornáján, a Kontextuson a Négyszemközt című műsor karácsonyi adásában. Szóba kerültek természetesen a hagyományos adventi, karácsonyi és újévi ételek, és az is: ezek hogyan segíthetnek visszatalálni a kulturális hagyományokhoz. És persze óhatatlanul szó esik - akár áttételesen - a közelmúlt történelméről is.

Vágólapra másolva!

Mit árul el egy emberről, egy nemzetről az, hogy mikor, mit, miként és mennyit eszik? Vinkó József évtizedek elképesztő tapasztalatait, tudását osztja meg a nézőkkel a korok gasztrokultúrájáról, a gasztronómia és a politika összefüggéseiről és arról, mi történt, amikor a gasztrokádárizmust felváltotta a plázagasztronómia. AZ EGÉSZ BESZÉLGETÉS TERMÉSZETESEN NAGYON ÉRDEKES, DE A FONTOSABB RÉSZEKET A SZÁMOKRA KATTINTVA KÜLÖN IS MEGNÉZHETI, MEGHALLGATHATJA: A műsor legérdekesebb részei az alábbiakban érhetők el: 00:02:08 – A vidéki konyha fölfedezése 00:06:40 – Szemetet etetnek velünk 00:13:07 – Youtyúk 00:19:17 – Szellem a fazékból-könyvek 00:23:10 – Magyar-e a pozsonyi patkó? 00:32:09 – Gasztromítoszok 00:48:39 – Az ízek elvesztése 00:58:36 – Vinkó József kedvenc étele 01:06:04 – Fermentálás, konfitálás 01:08:35 – Régi magyar karácsonyok ételei 01:28:45 – Gasztronómia és politika 01:45:30 – Magyar Péterek 01:49:40 – Kádár János, parizer 01:54:02 – Színházi munka 01:58:13 – Ünnepek, ételek, harmónia 02:02:46 – Boldog, áldott karácsonyt!

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!